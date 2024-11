B Interregionale. Vittorie per Castanea, Svincolati Milazzo e Barcellona

Va in archivio il girone d'andata. Milazzo sale al secondo posto, terzi gli scolari nonostante la sconfitta ad Angri

L’undicesima giornata in Serie B Interregionale chiude il girone d’andata. Restano comunque delle partite da recuperare con Basket School Messina, Angri, Antoniana e Catanzaro che ne devono recuperare una, mentre Piazza Armerina ne ha due da recuperare una proprio contro gli scolari di Pippo Sidoti in programma infrasettimanale il prossimo 4 dicembre. Nel frattempo Reggio Calabria chiude da imbattuta e guarda tutti dall’alto in basso forte dei 22 punti conquistati.

Migliora la situazione delle messinesi con Milazzo che sale in seconda posizione a quota 16 punti, Angri ha la possibilità di agganciarla recuperando la partita con l’Antoniana e intanto battendo nello scontro diretto la Basket School Messina la sopravanza, occasione però anche per gli scolari che come detto sono attesi dal recupero contro Piazza Armerina.

In fondo alla classifica della division H, al termine del girone d’andata, si livellano i valori. Sono infatti tre squadre a otto punti, tra cui il Castanea che ha iniziato il campionato con due vittorie e ha chiuso il girone d’andata con altre due vittorie nelle ultime tre giornate e rivede un po’ di luce anche il Barcellona 4.0 che grazie alla vittoria esterna a Rende appaia all’ultimo posto Catanzaro, che recupererà nei prossimi giorni, e Antoniana, sconfitta a Milazzo.

Castanea – Marigliano 80-70

Seconda vittoria consecutiva in casa per i gialloviola di coach Cavalieri. Nella sfida del sabato sera capitan Bellomo e compagni hanno battuto per 80-70 Marigliano. Il primo quarto non sorride ai locali che lo cedono per 11-23. Grande sforzo a cavallo di primo e secondo tempo dei padroni di casa, sospinti dai canestri di Angarica e Bellomo Castanea opera il sorpasso e trova l’allungo decisivo. Il secondo quarto termina 26-15 in favore dei gialloviola così come il terzo che si conclude 23-12. Così dopo aver rimontato in vantaggio di 12 punti gli uomini di Cavalieri arrivano ad avere un vantaggio massimo di 13 e iniziano l’ultimo quarto sul 60-50. Sarà un quarto in cui le due squadre alla fine si equivarranno (20-20) ma a due minuti dalla fine Marigliano si era portato ad un passo 70-68 prima di subire l’allungo decisivo del Castanea che chiude 80-70.

Angri – Basket School Messina 88-76

Primo canestro della partita segnato da Diakhate dalla lunga distanza e a cui replica Martinez. 2/2 dalla lunetta di Yeyap che commette anche il primo fallo personale. Avvio su ritmi alti e bel canestro di Busco dall’angolo, impattato a quota 7 dai liberi di Martinez (tutti i punti campani fin qui sono i suoi). Di Dio si iscrive alla partita con un taglio backdoor su assist di Tartaglia, Milojevic pareggia a 9 e Diakhate trova un bel canestro da sotto (9-11 a 5’44” dalla sirena). Malkic firma il primo vantaggio campano con la tripla del 12-11 e Angri allunga con la schiacciata di Martinez che segna anche la bomba successiva: parziale di 8-0 in 32” per i campani e 17-11. Timeout Sidoti, ma Angri alza i giri del motore anche in difesa e dilaga: la Basket School segna solo dalla lunetta con Yeyap e Di Dio e i padroni di casa completano un break da 18-3 per il 28-14 con le triple di Valle e Martinez e i canestri di Milojevic. Quarto chiuso dalla schiacciata di Mollica, sul parquet per Tartaglia gravato di due falli, per il 28-16. Di Dio ai liberi e Busco da tre accorciano sul 28-21 in avvio di secondo parziale. Bonanni sblocca Angri dalla lunetta a 8’23”, Martinez trova la quarta tripla della sua serata per il 33-21 e il solito Milojevic certifica il +14. Serata difficile per la Basket School Messina: Busco si isola e segna dall’altezza della lunetta e Miaffo in contropiede pesca due punti veloci per il 35-25 a 6’30”. Dentro Caruso e Incremona che fa il proprio debutto in maglia giallorossa. Miaffo segna una tripla dalla lunghissima distanza e peloritani di nuovo sul -9 sul 37-28. Milojevic è incontenibile (12 per lui) e segna ancora da sotto, poi Miaffo piazza la seconda tripla, anche con l’aiuto di ferro e tabellone (41-31), cui replica il solito Martinez. Tornano sul parquet Tartaglia e Diakhate, Incremona segna la tripla del 46-34 e poi Miaffo si butta dentro per il canestro del 46-36 (dieci per lui nel quarto). Parziale chiuso dal libero di Martinez per il 47-36, con l’argentino che firma 22 punti nel primo tempo.

Inesorabile Martinez con la sesta bomba in avvio di terzo quarto e l’assist per Milojevic per il 52-36. Tripla di Tartaglia e canestro dalla media di Diakhate. Le squadre si sfidano dalla lunga distanza: Malkic ne mette due per i campani, Di Dio una per i messinesi, ma Martinez in campo aperto schiaccia un altro -16 per il 60-44. Tartaglia e Yeyap interrompono il break, ma la Basket School non riesce a dare continuità ai suoi parzialini e il 3/3 dalla lunetta di Valle vale il 65-48. Nel momento più complicato i giallorossi si ritrovano: due punti di Tartaglia e sei di Leo Di Dio per il -9 (65-56). Ennesima tripla di Martinez a interrompere il break di 0-8, con Di Dio che chiude il quarto con il canestro del 68-58. Quarto fallo di Yeyap e Miaffo in avvio di ultimo parziale. Miaffo, però, trova la bomba del -7 (68-61 a 8’20”) e Tartaglia penetra a canestro per il 68-63. Poi piazza una bella stoppata su Malkic, ma la Basket School non concretizza il successivo e fondamentale possesso offensivo. Minibreak di 7-2 di Angri che torna sul +10 con la bomba di Malkic e poi anche su un apparentemente rassicurante +14 con Milojevic. A 4’30” dalla sirena segna Tartaglia, poi arrivano tre clamorose triple consecutive dalla lunghissima distanza di Caruso per l’81-76. Angri trema, Valle fa 0/2 dalla lunetta, ma la Basket School Messina non è attenta, concede due rimbalzi consecutivi in attacco e i campani tornano a +9 con il canestro di Milojevic. Di fatto possono scorrere i titoli di coda, sanciti definitivamente dal quinto fallo e dal tecnico di Tartaglia, con i campani che chiudono il conto dalla lunetta sull’88-76.

Rende – Barcellona 78-84

Chiude positivamente il girone di andata Barcellona Basket 4.0. Nella gara al Palazzetto Polifunzionale Quattromiglia di Rende, i ragazzi di coach Peppe Costantino (che sostituiva coach Filippo Biondo squalificato dopo il turno infrasettimanale) hanno violato il parquet della Sintegra Rende di coach Pierpaolo Carbone dopo un tempo supplementare. La partita è stata sempre in equilibrio, con Barcellona che in alcuni frangenti si è portata avanti anche di otto lunghezze prima di subire il rientro dei padroni di casa, che hanno trovato la tripla del pareggio nell’ultima azione con Ballati, portando la gara al supplementare sul 69 pari. Alla fine la spunta Barcellona, che riesce finalmente a capitalizzare con un 9-15 nei cinque minuti aggiuntivi un’ottima prestazione lontano dal PalAlberti e siglare una vittoria che fa tanto soprattutto per il morale in vista del girone di ritorno. Tra i giallorossi meritano una menzione Davide Frizzarin (22 punti) e Artem Lopukhov (doppia-doppia da 18 punti e 11 rimbalzi), senza dimenticare Riccardo Bartolozzi (14 punti) e capitan Antony Tyrtyshnik (12 punti).

Il ds giallorosso Renzo Crisafulli ha commentato così a fine gara la prestazione barcellonese: “È stata una gara non facile tra due squadre che dovevano riscattarsi della sconfitta patita nel turno infrasettimanale. Alla fine ha vinto Barcellona grazie a una maggiore freschezza fisica, che ha permesso nel supplementare di avere la meglio e portare a casa due punti che sono fondamentali per il nostro campionato. Un plauso lo meritano i nostri tifosi, che ancora una volta tra le mille difficoltà ci hanno seguito in terra calabra, dando il proprio incitamento per 45 minuti ai nostri ragazzi”.

Svincolati Milazzo – Antoniana 93-67

Vittoria interna anche per Milazzo che a differenza di Castanea, chiamata alla rimonta, e Barcellona, che l’ha sudata fino alla fine, va avanti da subito e poi amministra. La formazione di coach Priulla è avanti 19-11 alla prima sirena e dilaga già all’intervallo portandosi sul 48-26. Nel terzo subisce la reazione ospite con l’Antoniana che vince il parziale di sei punti (18-24), all’inizio degli ultimi dieci minuti di gara il vantaggio mamertino è rassicurante sul 66-50, comunque i ragazzi del presidente Giambò regalano agli spettatori presenti un altro quarto da oltre venti punti (27-17) che annichilisce i campani e manda in archivio la sfida sul 93-67. Scredi è il miglior realizzatore della partita con 25 punti, in doppia cifra per Milazzo anche Lalic, Festinese è il migliore degli ospiti con 23. Doppia doppia per Rimsa che realizza 12 punti e conquista 14 rimbalzi.

Risultati 11ª giornata e classifica division H

Castanea – Marigliano 80-70

Reggio Calabria – Matera 107-93

Rende – Barcellona 78-84

Svincolati Milazzo – Antoniana 93-67

Angri – Basket School Messina 88-76

Piazza Armerina – Academy Catanzaro (rinviata al 18 dicembre)

Redel Reggio Calabria 22 punti

Svincolati Milazzo 16 punti

Angri 14 punti

Basket School Messina 12 punti

Virtus Matera, Piazza Armerina 10 punti

Castanea Basket, Marigliano, Rende 8 punti

Academy Catanzaro, Barcellona 4.0, Antoniana 6 punti