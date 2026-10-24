Bacia e palpeggia un minorenne sull’aliscafo: arrestato un 46enne per violenza sessuale

La vittima è riuscita a liberarsi e ha chiesto l'aiuto del comandante, che ha allertato i carabinieri

MESSINA – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni a Vulcano, perché ritenuto responsabile di “violenza sessuale aggravata”. Secondo quanto ricostruito, l’arresto è partito grazie a una segnalazione di molestie avvenuta a bordo di un aliscafo. Il 46enne, durante il viaggio verso l’arcipelago delle Eolie, avrebbe molestato, infatti, un passeggero minorenne, baciandolo contro la sua volontà e palpeggiandolo nelle parti intime.

La vittima era riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto al comandante dell’imbarcazione, che ha quindi allertato le autorità. Non appena l’aliscafo è giunto a Vulcano, i carabinieri sono saliti a bordo e hanno bloccato l’uomo. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza, confermando la versione della vittima. Il 46enne è stato arrestato in flagranza e condotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto