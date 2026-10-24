Vicini a Roma, distanti a Messina? Donzelli su FdI e Cateno De Luca: “La nostra politica qui non cambia”

L'onorevole di Fratelli d'Italia difende la posizione del suo partito in provincia: "Avremo compagni di viaggio a livello nazionale, ma qui avanti per la nostra strada"

MESSINA – Sono passate due settimane dall’ufficialità dell’accordo per le prossime elezioni Politiche nazionali tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia. La stretta di mano tra Cateno De Luca e Giorgia Meloni ha animato le cronache lungo tutta la penisola, ma anche sollevato interrogativi a Messina. Soprattutto uno: cosa farà Fratelli d’Italia in città e in provincia? Cosa faranno gli uomini e le donne del partito che da anni sono all’opposizione e che tra pochi mesi si ritroveranno anche alle prese con le Regionali? Se una prima risposta è arrivata già in Consiglio comunale, dove i due membri del partito Libero Gioveni e Dario Carbone hanno proseguito la loro attività “battagliera” nei confronti dell’amministrazione, la conferma è arrivata ieri a Terme Vigliatore.

Cos’ha detto Donzelli a Terme Vigliatore

Lì si è tenuta la convention di Fratelli d’Italia, con protagonista Giovanni Donzelli, deputato ma soprattutto responsabile dell’organizzazione nazionale del partito di Giorgia Meloni. È stato lui a ribadire una posizione quasi doppia, nell’accordo con De Luca: vicini a Roma, distanti a Messina. Donzelli ha affermato dal palco: “Il messaggio che oggi vogliamo dare con forza, chiarezza e in modo inequivocabile è che, anche se abbiamo bisogno di tutto e di tutti coloro che vogliono darci una mano a livello nazionale, se sposano i nostri programmi e sono d’accordo con le nostre idee, per continuare a governare e dare risposte agli italiani, siamo consapevoli della forza che abbiamo non solo in questo territorio, ma in questo particolarmente”.

“Noi sappiamo quanta fatica ha fatto Fratelli d’Italia a passare dal partitino al primo partito – ha proseguito -. Sappiamo quando ognuno di voi ha scelto di unirsi a noi e dare una mano a Fratelli d’Italia. Sappiamo quanto avete dovuto sacrificare. Sappiamo quanto avete sacrificato, il vostro tempo, le vostre famiglie e le vostre amicizie. E sappiamo quanto impegno avete messo per rendere credibile la destra in provincia di Messina. E siccome lo sappiamo, non siamo disponibili per nessun motivo a rinunciare alla vostra forza sul territorio. A prescindere dalle vicende nazionali. Abbiamo bisogno di tutti per vincere, ma noi non rinunceremo alla nostra identità, alla nostra capacità di amministrare i territori in provincia di Messina per nessun motivo al mondo”.

I compagni di viaggio a Roma e la posizione a Messina

E infine: “Avremo compagni di viaggio a Roma? Sì. Ma la nostra politica a Messina non perde la faccia e non cambia nemmeno di un millimetro, sia chiaro a tutti. Siamo orgogliosi dei nostri uomini, delle nostre donne, dei nostri assessori, consiglieri, sindaci, comune per comune. Siamo consapevoli e ne saremo sempre consapevoli. Da Roma vi diremo sempre di andare avanti così. Per noi non cambia niente. Se qualcuno vuole e si renderà conto che come prima sbagliava a giudicare il governo nazionale, forse ha fatto qualche errore anche a livello territoriale, gli diremo grazie se cambierà idea. Ma noi non cambieremo idea. Continueremo a difendere quello che abbiamo sempre difeso”.

D’altronde anche Cateno De Luca ha diverse volte dichiarato che Messina non sarebbe diventata mai “merce di scambio” politica, né a livello regionale né nazionale. Alle parole di De Luca e a quelle di Donzelli, però, dovrà seguire la conferma migliore possibile, e cioè quella “dei fatti”. E lo si vedrà già nei prossimi mesi, anche in Consiglio comunale a Messina. I due appuntamenti elettorali del 2027 (di cui ancora non si hanno le date ufficiali) si avvicinano.