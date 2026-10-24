 Sciame sismico, decine di scosse anche in mattinata

Sciame sismico, decine di scosse anche in mattinata

Redazione

Sciame sismico, decine di scosse anche in mattinata

sabato 24 Ottobre 2026 - 12:47

La più forte di magnitudo 3.5 alle 11.28

MESSINA – Lo sciame sismico che sta interessando l’area del Mar Tirreno a nord di Alicudi non si ferma. Dalla mezzanotte in poi si sono susseguite decine di piccole scosse. La più forte è stata registrata alle 11.28, a 12 km di profondità e di magnitudo 3.5. Nulla a che vedere con gli eventi più forti e avvertiti anche dalla popolazione in gran parte della Sicilia settentrionale nella giornata di ieri.

Le scosse di ieri tra 4.1 e 5.5

Tra i principali eventi registrati nella giornata di venerdì 23 ottobre figurano la scossa di magnitudo 4.8 delle 11:51, seguita poco dopo dal picco di magnitudo 5.5 alle 12:19 e da un’ulteriore replica di 4.0 alle 12:24. Nel pomeriggio la terra ha tremato nuovamente con un evento di magnitudo 5.0 alle 15:55 e una successiva scossa di magnitudo 4.1 alle 17:32.

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