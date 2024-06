Bagno di fedeli per Sant’Antonio a Messina

Oggi da tutta Italia per rendergli omaggio. Sabato e domenica notte bianca e processione

MESSINA – Da Palmi, Gioia Tauro, Villa San Giovanni e persino dal Trentino. Un bagno di folla, anzi di fedeli, ai piedi di sant’Antonio a Messina. Già dalle prime ore del mattino il santuario è stato visitato da diverse centinaia di devoti. arrivati con i pullman nel giorno di Sant’Antonio di Padova. Alle 19 di oggi è prevista la messa solenne con l’arcivescovo Giovanni Accolla.

In generale, sono in corso, in questi giorni, i festeggiamenti per il santo. “L’evento, promosso dal rettore della Basilica, padre Mario Magro, e patrocinato dal Comune di Messina, è un appuntamento unico che consente a visitatori, cittadini e turisti di vivere serate di gioia e socializzazione nel segno della fede e della tradizione nel nome del grande Santo”, sottolineano gli organizzatori.

La notte bianca e la processione

Padre Mario sottolinea che “molti fedeli di Sant’Antonio preferiscono venire a Messina invece di andare a Padova, con la Basilica che sta diventando un punto di riferimento per la fede. A parte la notte bianca ci sarà l’evento Antonio dei Miracoli, con una regista di Palermo che ha voluto omaggiarlo”.

Sabato e domenica gli eventi clou. Sabato 15 giugno dalle 20 all’1 torna la Notte Bianca per Sant’Antonio. Domenica 16 giugno, alle ore 19.30, invece, prenderà il via la solenne processione del Carro trionfale.