Barcellona, Nicola Alioto guiderà il Commissariato di Polizia

Il vice questore originario di Acquedolci arriva da Capo d'Orlando e ora va a guidare il delicato incarico a Barcellona pozzo di Gotto.

Barcellona pozzo di Gotto – E’ l’acquedolcese Carmelo Nicola Alioto il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto. Il vice questore subentra ad Antonio Rugolo, oggi in quiescenza. La nomina del dottor Alioto è stata proposta dal Questore di Messina Annino Gargano e accolta con assegnazione dal Ministero dell’Interno.

Il vice questore Alioto, nei ruoli della Polizia di Stato dal 2011, dopo aver frequentato il corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia, è stato assegnato al Reparto Mobile di Reggio Calabria. Ha quindi assunto la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata Militello e successivamente, per sette anni, quella di Capo d’Orlando. Nel corso del 2019 è stato subcommissario al Comune di Mistretta sciolto per mafia, per incarico prefettizio.