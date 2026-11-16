Barcellona. Truffa da 100mila euro con la tecnica del falso carabiniere, arrestato 45enne

L'uomo era già detenuto per altro motivo nel carcere di Catania

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere – emessa dal giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un 45enne, originario di Giardini Naxos e domiciliato a Catania, già ristretto nel carcere di Catania “Piazza Lanza”, ritenuto gravemente indiziato del reato di “truffa aggravata in concorso”.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e condotta dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia sporta il 15 maggio scorso da un professionista del luogo.

In particolare, quello stesso giorno, la figlia 28enne del denunciante – mentre era sola nella propria abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto – era stata contattata sul cellulare da un uomo qualificatosi come militare dell’Arma: nella circostanza, quest’ultima aveva informato la ragazza dell’imminente arrivo a casa di un altro carabiniere incaricato di ispezionare gli oggetti in oro di proprietà della famiglia, in ragione della necessità di verificare se i monili fossero provento di una precedente rapina.

Poco dopo la telefonata, un complice del chiamante si era presentato a casa della vittima e, approfittando del raggiro, si era fatto consegnare i gioielli presenti in casa – del valore complessivo di circa 100mil euro – per poi dileguarsi rapidamente.

Le indagini svolte dai Carabinieri – eseguite anche mediante l’acquisizione di riscontri testimoniali e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona – hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 45enne, talché il giudice ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura, poi eseguita nel carcere di Catania “Piazza Lanza” ove l’uomo era già detenuto per altra causa.