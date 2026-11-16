Messina e il waterfront: dal progetto “ambizioso” a ex Irrera a Mare e Ringo

L'Autorità di Sistema portuale dello Stretto ha fatto il punto in prima commissione tra indagini geofisiche, riqualificazione e sicurezza. Resta il nodo rada San Francesco

MESSINA – Si è parlato di waterfront con l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto nella seduta odierna della prima commissione consiliare, presieduta da Calogero Brancatelli. Presente il presidente dell’Adsp Ciccio Rizzo, che ha fatto un punto sugli interventi fin qui portati avanti, in corso o ancora da far partire. Al suo fianco anche l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al ramo Francesco Rizzo.

La demolizione dell’ex mobilificio

Si è partiti dalla riqualificazione dell’area sul Viale della Libertà, adiacente alla spiaggia del Ringo, con la demolizione di un immobile su terreno demaniale. Si tratta dell’area di 600mq su cui sorgeva un mobilificio, la cui concessione però era scaduta nel 2023. Lì sorgeranno un percorso pedonale, uno fitness e un’area relax, oltre alle zone dedicate ai bambini, con giochi di ogni tipo. Oltre all’ampliamento del parcheggio rispetto a quello attuale. Un intervento che permetterà di allungare il lungomare del Ringo e che fa il paio con altre opere, diametralmente opposte in linea d’aria. Ad esempio l’area dell’Agorà e i prossimi interventi di riqualificazione nell’area esterna dell’ex Irrera al Mare.

L’ex Irrera a Mare

Rizzo ha definito questo intervento “cruciale”, soprattutto in virtù dell’apertura dell’Agorà di qualche mese fa. Ha spiegato che “non sarà ricostruito il Teatro in Fiera” e che si privilegerà l’affaccio al mare. Anche per questo non sono state previste alberature a ridosso, così da non impedire la vista. Ha spiegato che l’edificio dell’ex Irrera a Mare sarà riqualificata, anche perché sotto il vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali. L’architetto Salvatore Cuffaro, presente insieme al presidente Rizzo, ha quindi parlato delle indagini geofisiche svolte per poter poi procedere alla messa in sicurezza dell’esterno dell’ex Irrera al Mare, spiegando che “l’approccio a questo tratto di costa è di affrontare la riqualificazione per parti. Impensabile farlo con un intervento unitario”.

Un milione per i lavori di messa in sicurezza

Le priorità, quindi, saranno sicurezza e riqualificazione, per poi restituire lo spazio con una nuova pavimentazione e impiantistica rinnovata all’Agorà. Un intervento “da un milione di euro, per quanto riguarda il consolidamento”, con cui sarà rinforzata la parte sottostante, che sarà ancorata con “micro-pali”, come si fa generalmente con le banchine simili a questa. “Analogamente si sta partendo con la riqualificazione del fabbricato – ha proseguito l’architetto -. È vincolato ma bisogna intervenire per migliorare l’aspetto sismico. Va adeguato alle attuali normative. Non ci potranno essere stravolgimenti rispetto alla sua architettura, che potrà soltanto essere valorizzata”.

L’ambizioso progetto del waterfront

Ma è il progetto sul waterfront il più “ambizioso”. Cuffaro ha mostrato le slide di quello che Rizzo ha definito un progetto “imponente”. Con un concorso di progettazione nel 2023, si è cercato di pianificare come far rinascere l’intera area tra i torrenti Boccetta e Annunziata. Al centro di tutto ci sono l’affaccio e la percorribilità. Cuffaro ha parlato di 39 candidature, tra cui ne sono state selezionate 5. In breve, si è parlato di riconnessione del tessuto urbano alle aree esistenti. Un percorso lungo, aperto, con aree fitness, verdi e per bambini, il porticciolo, un polo sportivo nell’area di villa Sabin e diversi affacci panoramici lungo tutto il camminamento.

L’obiettivo del nuovo waterfront passerebbe anche da una mobilità dolce da incentivare ancora di più, grazie alla linea del tram (che nel frattempo entrerebbe a regime) e alle piste ciclabili. La problematica oggi resta “la rada San Francesco, giocoforza legata al porto di Tremestieri”. In questo progetto è previsto anche un edificio polifunzionale con all’interno parcheggi. Un’area coperta che sarà “poco impattante” a livello urbanistico e al cui interno si svolgeranno anche diverse attività. “La necessità che emerge – ha concluso Cuffaro – è la permeabilità tra ambito urbano e portuale. Se no qualsiasi esercizio di architettura rischia di non concretizzarsi”.