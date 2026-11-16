Nuove piste ciclabili a Messina: ecco a cosa serve la striscia rossa che ha scatenato polemiche sui social VIDEO

Il nuovo tratto collega il marciapiede ciclopedonale di via Cesare Battisti alla pista di via Geraci

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La nuova striscia rossa sull’asfalto di via Cesare Battisti ha scatenato una domenica di polemiche sui social. Quel piccolo tratto di pista ciclabile serve a collegare il nuovo marciapiede ciclopedonale alla pista realizzata l’anno scorso in Via Geraci. E da li poi ricongiungersi all’isola pedonale e quindi alla ciclabile realizzata sul viale San Martino.

Un tratto di pista breve ma già molto discusso

Quella piccola diagonale rossa che attraversa le due carreggiate di via Cesare Battisti è un collegamento lungo meno di 10 metri ma già molto discusso. E’ forse il tratto più criticato sui social ma necessario per chiudere l’anello dell’intero percorso ciclabile realizzato nel centro città.

Ecco l’intero percorso ciclopedonale di via Cesare Battisti

Ma ripercorriamo l’intero tratto della nuova pista ciclabile di via Cesare Battisti, che in realtà si sviluppa su un marciapiede ciclopedonale. Un lato grigio per le biciclette e uno bianco per i pedoni. Partiamo dall’Università di Messina, proprio all’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro, infatti, era già apparso l’anno scorso un tratto di collegamento di colore rosso che serviva a unire la vecchia pista ciclabile di via Cesare Battisti alla nuova.

La deviazione in Largo Avignone

Il percorso quindi prosegue lungo tutta la via, passando davanti al Tribunale, fino a raggiungere l’incrocio con via Santa Cecilia. Qui ci si arriva attraversa una prima piccola deviazione per via Antonio Martino. Poi il marciapiede ciclopedonale prosegue per un altro pezzo di via Cesare Battisti fino ad una seconda deviazione all’interno di Largo Avignone. Qui la pista tratteggiate di bianco si sviluppa fra le auto parcheggiate all’interno dello slargo. Ed ecco che si arriva al nuovo tratto obliquo di colore rosso.

Una pioggia di polemiche sui social

Una pista di collegamento breve ma già molto criticata, almeno sui social. La pioggia di polemiche è partita dalla pubblicazione di una foto dell’attraversamento visto dall’alto. Una striscia rossa che attraversa in diagonale entrambe le carreggiate della via Cesare Battisti.

La pista ad ostacoli fra auto, motorini e un tappeto di foglie

Abbiamo percorso l’intera nuova pista ciclabile, con non pochi ostacoli lungo il cammino. Dalle auto parcheggiate in mezzo al percorso, motorini e bici elettriche legati ai pali proprio sulla pista, gruppi di persone ferme alle fermate dei bus Atm sempre sul tratto di marciapiede grigio destinato al transito del ciclisti infine un tappeto di foglie che invade la pista di via Geraci.

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