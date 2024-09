Basile a Musolino: “Confrontiamoci ma basta fango”

Domina il tema dell'acqua da Taormina a Messina. Ma sia il sindaco ("senatrice per concessione di De Luca") sia l'ex assessora dicano stop alle polemiche

MESSINA – “Leggo l’ultimo attacco della senatrice Musolino che continua a fare finta di non capire, strumentalizzando per l’ennesima volta la convenzione tra Siciliacque, Taormina e Amam solo per i suoi attacchi politici. Ancora una volta ribadisco alla senatrice Musolino l’invito ad un confronto diretto su questo tema, cosi come su altri temi. Ma qualcosa mi dice che, come già accaduto nelle precedenti occasioni, la senatrice preferirà fuggire. D’altronde è più facile scrivere un post che confrontarsi sul merito di determinate questioni”. Il sindaco di Messina Federico Basile replica alla senatrice Dafne Musolino, che lo ha definito “silenzioso e inerte” nella vicenda del discusso bypass da Messina a Taormina.

Aggiunge il sindaco “Mi duole profondamente, questo devo dirlo, che una senatrice della repubblica, eletta a Messina e grazie al voto dei messinesi (per gentile concessione di Cateno De Luca), sprechi il suo tempo e le sue energie per buttare fango sulla mia amministrazione, sul mio operato, creando confusione tra i miei concittadini, piuttosto che esercitare il suo ruolo a Roma per il bene di Messina e degli italiani”.

Una caduta di stile del solitamente impeccabile Basile

Il sindaco Federico Basile solitamente è impeccabile sul piano istituzionale. Ma parlare di senatrice “per gentile concessione di De Luca” non è corretto ed è una caduta di stile. Con la crisi dei partiti, purtroppo, tanti deputati e senatori lo sono per “gentile concessione” dei leader. E questa rappresenta una distorsione della democrazia perché non esite un’adeguata selezione, con le liste bloccate, delle classi dirigenti. Tuttavia, anche se l’ex assessora Musolino era una fedelissima di De Luca, rimandare al concetto di “gentile concessione” tradisce una concezione feudale della politica. O sempre legata al “padre padrone” che decide su tutto e tutti. E non va bene.

La vis polemica di Musolino sempre contro De Luca e Basile

Allo stesso modo, la senatrice Musolino sembra ossessionata dalla Giunta Basile e, più che concentrarsi sui problemi di una città così indietro sul piano economico e sociale, a volte fa prevalere la vis polemica in ogni occasione contro De Luca e Basile.

Insomma, “ragazzi”, datevi una calmata. C’è solo l’imbarazzo della scelta per affrontare la crisi strutturale di Messina e della sua città metropolitana. Meno attacchi, stile De Luca o stile Renzi, e più pensieri e azioni per il bene della disastrata Messina.

Articoli correlati