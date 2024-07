Basket B Interregionale, le messinesi nella Division H. Il regolamento

Basket School Messina, Castanea, Svincolati Milazzo e Barcellona in Conference Sud con campane e calabresi. Il girone accoppiato è a prevalenza pugliese

Svelato il girone, o division, delle squadre messinesi impegnate nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Le società Basket School Messina, Castanea Basket, Svincolati Milazzo e Barcellona Basket sono state inserite nella Division H. Mancano all’appello, rispetto allo scorso anno, la Fortitudo Messina, che ha preferito concentrarsi sui settori giovanili e comunque era retrocessa, e l’Orlandina, che ha ottenuto la promozione in Serie B al termine della passata stagione.

Già le due squadre messinesi, Basket School e Castanea, più le due tirreniche, Barcellona e Milazzo, lavorano per allestire i rispettivi roster che andranno ad affrontare un’altra siciliana, Piazza Armerina, tre calabresi Rende, Viola Reggio Calabria e Academy Catanzaro e quattro campane Marigliano e Antoniana di Napoli, Scandone Avellino e Angri Salerno.

Le messinesi sono inserite nella Conference Sud al cui interno oltre alla Division H è accoppiata la Division G, il girone comprende nove squadre pugliesi, una campana, una molisana e una lucana. Questi saranno gli eventuali avversari poi ai playoff e playout delle peloritane. Su 24 squadre una otterrà la promozione in Serie B Nazionale, mentre tre retrocederanno.

Il regolamento della Serie B Interregionale

Il Campionato sarà diviso in quattro conference, ogni conference a sua volta composta da 2 division, quindi un totale di otto gironi in tutta Italia. Ogni division/girone avrà al suo interno 12 squadre per un totale di 96 squadre complessive. La prima fase vedrà ogni squadra disputare gare di andata e ritorno all’interno del proprio girone per un totale di 22 partite. Terminata questa si passerà alla seconda fase, e quest’anno ci saranno due gironi: Play-In Gold, dove si lotterà per la promozione, e Play-In Out, dove bisognerà salvarsi.

Le promozioni

Nel Play-in Gold partecipano le prime 6 classificate di ciascuna division. Si giocano gare di andata e ritorno con le squadre dell’altra division, totale 12 partite. Le squadre si portano in classifica tutti i punti ottenuti, solamente negli scontri diretti, della prima fase.

Alla fine di questa seconda fase, si compone un tabellone ad eliminazione diretta tra le prime 8 squadre classificate della fase Play-in Gold di ogni conference. Si gioca al meglio delle tre partite. La prima e l’eventuale terza gara si disputano in casa della miglior classificata. Le squadre vincenti ogni singola conference (totale n. 4 quadre) sono promosse al Campionato di Serie B maschile annata sportiva 2025-26.

Le retrocessioni

Nel Play-in Out partecipano le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ciascuna division. Si giocano gare di andata e ritorno con le squadre dell’altra division, totale 12 partite. Le squadre si portano in classifica tutti i punti ottenuti, solamente negli scontri diretti, della prima fase. Alla fine di questa seconda fase, le squadre classificate 1ª, 2ª, 3ª posto del Girone Play-in Out sono salve e prenderanno parte al Campionato di B interregionale annata sportiva 2025/26.

La squadra classificata all’ultimo posto della division “Play-in out” retrocede direttamente al Campionato di Serie C maschile annata sportiva 2025/26. Le squadre classificata dal 4° al 11° posto della division Play-in out prenderanno parte ai play out finali per determinare le due retrocesse (perdenti secondo turno di play out) nel Campionato di Serie C maschile annata sportiva 2025/26.

