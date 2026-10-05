Basket. Messina espugna Rende, Barcellona passa a Benevento e in casa successo di Milazzo

Per i giallorossi si tratta del primo successo in stagione in B Interregionale che arriva in trasferta nella seconda giornata di campionato

La Via Lattea Messina Basket School conquista la prima vittoria in campionato passando 78-77 all’ultimo respiro in casa della Bim Bum Basket Rende. Una vittoria di personalità e sacrificio quella strappata dai giallorossi, a lungo sotto nel punteggio (calabresi anche sul +15 nel primo quarto e sul +7 a 3’28” dalla fine), ma rimessi in partita dalla gran serata di Maiorana, 26 punti in tre quarti in cui resta sempre in campo (20 punti solo nella ripresa), e dalla bomba di Dancetovic che vale la vittoria a 23” dalla fine. L’ex Barcellona, Samardzic e Gojkovic toccano la doppia cifra, con quest’ultimo che completa una doppia doppia di altissimo livello catturando ben 16 rimbalzi.

Successi anche per le altre due messinesi della provincia impegnate nel girone F di Serie B Interregionale. Barcellona Basket la spunta a Benevento con un grande quarto finale imponendosi 77 a 75. Successo anche per la Svincolati Milazzo in casa che supera Matese 87-84. In classifica al comando a punteggio pieno quattro squadre: Barcellona, Catanzaro, Angri e Gela.

Rende – La Via Lattea Basket School Messina 77-78

Quintetto iniziale per coach Sidoti formato da Marinelli, Dancetovic, Lomele, Beltadze e Keita. Yeyap dalla lunetta, Beltadze, Scarpone da fuori e Keita confezionano i canestri del 5-4 dopo 90”, con Rende che piazza subito un parziale importante (15-1) con due bombe di Osagie e i canestri di Yeyap, Mazzoleni e Guido. La Via Lattea Messina, con un solo un libero di Beltadze in oltre 5’30” di gioco sprofonda sul 20-5. Cinque punti di Dancetovic e due di Lomele mandano il primo quarto in archivio sul 22-12.

Mazzoleni ridà il +15 a Rende dopo due minuti del secondo quarto, ma qui inizia la partita offensiva di Maiorana che realizza il 27-14 e poi fornisce anche un assist a Gojkovic, capace a sua volta di mettere pure i liberi del 29-18. Guido piazza la nuova tripla della serata calabrese, segna Dancetovic, ma Bocevski fa 34-20 ai liberi a metà quarto. Bomba di Samardzic, canestri di Maiorana e Melvin per il 36-27, con Rende che resta saldamente avanti grazie a Guido e Bocevski. Keita dalla lunetta e ancora Maiorana e Melvin confezionano il 41-33 a 1’15” dall’intervallo, con il break messinese completato da Lomele e dalla bomba di Samardzic per il 44-38 con cui si va al riposo.

E il bosniaco ex Mola piazza la bomba anche in avvio di ripresa, con Maiorana che dalla media riporta La Via Lattea Messina sul -1 (44-43). Rende ritrova vigore nel momento più duro, catturando quattro rimbalzi offensivi consecutivi e allungando con Yeyap, Bocevski e il libero di Scarpone dopo il tecnico a Gojkovic (49-43). Messina si inceppa nonostante avesse avuto anche il possesso per passare in vantaggio, ma ritrova il canestro con Gojkovic per il -4 dopo quattro minuti senza punti. Sono tanti gli errori da sotto dei ragazzi di coach Sidoti, con Rende che continua a catturare rimbalzi a ripetizione sui due lati del campo e torna sul 53-45. Maiorana e Gojkovic confezionano dieci punti e provano a tenere gli scolari in scia a una Rende che trova canestri dal campo con Prelati e Mazzoleni e dalla lunetta con Scarpone e Greco (62-55). Un libero di Marinelli chiude il quarto sul 62-56.

Maiorana apre gli ultimi dieci minuti con un gioco da tre punti (63-59). Bene ancora Gojkovic per il nuovo -2 con Rende costretta a chiamare timeout. Bomba di Samardzic e Messina in vantaggio (63-64) quando mancano 8’15” alla fine, con Marinelli che incassa anche un bel fallo difensivo e Rende che perde tre palloni consecutivi. La partita sembra girata dalla parte messinese, Dancetovic converte un tecnico fischiato alla panchina di casa, ma dopo il pari di Mazzoleni e la bomba di Maiorana, la gara cambia ancora una volta il proprio copione. Bombe di Scarpone e Mazzoleni, canestri di Osagie e Guido: parziale di 10-0 e Rende avanti 75-68. Maiorana non molla, piazza due bombe e tiene Messina a galla sul 75-74 a 2’30” dalla fine. Canestro di Mazzoleni in precario equilibrio, 1/2 di Samardzic e punteggio sul 77-75 quando mancano 32”. Palla in mano a Messina, coach Sidoti disegna il possesso durante il timeout e Dancetovic piazza la bomba del 77-78 a 23” dalla fine. Ultima azione della gara per Rende, La Via Lattea Messina difende bene e porta a casa un successo importantissimo, il primo di questa nuova stagione.

Risultati e classifica aggiornata B Interregionale

Risultati 2ª giornata

Benevento – Barcellona 75-77

Rende – Messina 77-78

Termoli – Sora 73-67

Academy Catanzaro – Ragusa 75-63

Angri – Sarno 76-71

Svincolati Milazzo – Matese 87-84

Marigliano – Gela 80-84

Classifica B Interregionale girone F

Barcellona, Academy Catanzaro, Angri, Gela 4

Basket School Messina, Milazzo, Termoli, Benevento, Sarno 2

Matese, Sora, Rende, Ragusa, Marigliano 0