Basket School Messina anticipa l’impegno contro Matese, Barcellona ospita Ragusa

Nell'ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale sfida in trasferta anche per Milazzo a Benevento

La Via Lattea Messina Basket School si prepara alla trasferta sul parquet di Matese, nell’anticipo di sabato, con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo. I cinque successi stagionali, gli ultimi tre consecutivi, hanno alimentato entusiasmo e fiducia nel gruppo allenato da Pippo Sidoti, che invita però a mantenere alta la concentrazione. Novembre era un mese cerchiato in rosso sin dall’inizio della stagione, un passaggio importante per misurare ambizioni e crescita di una squadra profondamente rinnovata.

Palla a due di Polisportiva Matese-La Via Lattea Messina Basket School al PalaMatese alle 18. Arbitri dell’incontro Marco Palazzo di Campobasso e Vincenzo Petruzziello di Avellino. Sfida che vale il primo posto invece a Barcellona Pozzo di Gotto, dove domenica alle ore 18, i locali longanesi ospitano al PalAlberti la Virtus Kleb Ragusa per mantenersi al comando. Trasferta per la Svincolati Milazzo che come Messina anticipa il proprio impegno a questo pomeriggio e dalle ore 18 sarà impegnata sul campo della Miwa Basket Benevento.

Sidoti: “Le difficoltà sempre dietro l’angolo”

Queste le parole di Pippo Sidoti presentando la sfida: “ In questo campionato – dice il coach – non ci sono squadre deboli e soprattutto quando si va a giocare in trasferte le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Grande rispetto per Matese, buonissima squadra che ha avuto qualche problema in questa prima fase, anche per l’assenza di Gutierrez e altri infortuni. Partita delicata, la classifica non conta, sarà una partita importante per entrambi”.

L’entusiasmo generato dalle vittorie consecutive rappresenta una risorsa, ma anche un aspetto da gestire, considerando la giovane età del gruppo: “I ragazzi hanno grande voglia di sorprendere tutti. Sanno cosa serve per vincere a Matese, ma soprattutto cosa occorre per offrire una buona prestazione. Ci siamo allenati con intensità, determinazione e il giusto atteggiamento. Siamo pronti per giocare con una squadra che in casa sua è difficile da affrontare”.

Coach Sidoti guarda anche al percorso compiuto finora e ai prossimi impegni, senza nascondere la soddisfazione per il bottino di dieci punti: “Le mie aspettative iniziali erano quelle di avere una squadra nuova, con tanto lavoro da fare. Le cose stanno andando abbastanza bene: dieci punti non erano facili da conquistare in questa prima fase. Sono molto contento del gruppo e del percorso che stiamo facendo. La parte più importante, però, arriverà dopo Sarno, con tutti i derby in successione: lì capiremo davvero cosa possiamo fare e a cosa possiamo ambire. Questa squadra, per continuare a crescere, ha bisogno anche di essere accompagnata dai risultati”.