Messina Rugby pronta alla prima trasferta, Kese: “Arriveremo pronti e saremo competitivi”

I peloritani saranno impegnati a Brindisi domenica mattina per la quarta giornata di Serie B

MESSINA – Dopo le due vittorie casalinghe allo Sciavicco gli uomini dei coach Bonasera-Campanella-Blandino attesi dalla prima trasferta stagionale. Nella quarta giornata di campionato in Serie B girone 6 saranno di scena in casa dell’Appia Rugby Puglia a Brindisi al campo Rione Sant’Elia alle ore 11 di domenica 15 novembre, arbitrerà la sfida Lorenzo Petrolito di Viterbo.

La settimana si è svolta senza particolari intoppi con la squadra che partirà già nella giornata odierna di sabato per essere pronta a scendere in campo domenica mattina dopo aver pernottato in loco. L’avversario Appia è attualmente penultimo in classifica e a differenza dei peloritani ha giocato tutte e tre le partite in programma. Una sola vittoria, arrivata alla prima giornata nel derby pugliese contro le Tigri Bari giocato tra le mura amiche, poi sono seguite le sconfitte, entrambe esterne, contro la Partenope e l’Us Benevento.

Ismail Kese racconta il momento che vive la squadra e presenta la sfida di domenica: “Abbiamo avuto più tempo per prepararci in questo inizio di campionato complice anche il rinvio della seconda giornata. Non ci spaventa la trasferta, avremo modo di arrivare pronti e potremo essere molto competitivi. Siamo numerosi in gruppo e questo aiuta anche perché c’è della sana competizione. Ci aspettavamo un buon inizio di campionato, abbiamo iniziato il percorso di preparazione a maggio finito lo scorso campionato allenandoci bene nei mesi estivi. Il ruolo che sento più mio tra ala ed estremo? Preferisco ala che è più semplice, mentre l’estremo deve avere più visione, comunque giocare 15 mi piace e devo crescere”.