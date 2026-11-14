Primo scontro diretto per Team Volley Messina, Caravello: “Avversari completi in tutti i ruoli”

La prima squadra cittadina in Serie C attesa dalla sfida col Volley '96 Milazzo, la prima squadra femminile in D ospita l'Unime nel derby

MESSINA – Una giornata che può essere di ulteriore aiuto per leggere questo nuovo girone A per la Team Ambiente & Sicurezza Messina che sfida il Volley ’96 Milazzo in trasferta. I mamertini sono una formazione che si è rafforzata e come i peloritani ha vinto le prime tre sfide di campionato, anche se una al tiebreak. Per Germanà e compagni sarà un importante test che avrà luogo alla palestra Comunale di via Tukory a Milazzo sabato 14 novembre alle ore 19, la partita sarà diretta dai signori Roberto Barbata e Andrea Maniaci.

A raccontare il momento vissuto e presentare la sfida l’ex della partita e mamertino di nascita Giuseppe Caravello: “Ci aspettavamo questa partenza perché abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra, a patto di mettere in campo il nostro meglio e pensare da squadra. Abbiamo fatto delle buone prestazioni e vincere è stata una conseguenza. Il detto che vincere aiuta a vincere è vero, in settimana lavoriamo con serenità e meno pressioni, inoltre società e allenatore ci mettono nelle condizioni migliori per lavorare e migliorare. Penso che il Milazzo, che affronteremo sabato sia la squadra accreditata a vincere il girone, visto la base del roster che aveva già a disposizione nella passata stagione e con gli innesti che sono arrivati quest’anno. In amichevole abbiamo visto che sono completi in tutti i ruoli, con un attacco e una fase muro importante. Personalmente sarà bello tornare nella città in cui sono nato e mi sono appassionato a questo sport, ci saranno tanti amici sugli spalti con cui sono cresciuto che verranno ad assistere alla sfida”.

Impegno della prima squadra femminile

La prima squadra femminile, impegnata nel girone B di Serie D, dopo l’esordio grintoso a Torregrotta esordirà tra le mura amiche sabato 14 novembre. Le ragazze allenate da Giovanni Di Mauro e dalla sua vice Norma Pilota ospiteranno l’Unime, già incontrata in amichevole nella pre season, nella palestrina del PalaRescifina alle ore 17:30. La sfida sarà arbitrata da Fabrizio Vasta, le universitarie vengono da una vittoria nella prima giornata e sono a punteggio pieno.

Erika Lo Nostro, schiacciatrice e capitano della prima squadra femminile racconta così la vigilia: “Ricominciamo una nuova stagione con tanta grinta e voglia di dare il massimo, soprattutto dal punto di vista mentale, fondamentale nelle prestazioni che affronteremo. La prima giornata di campionato è stato un primo impatto della nuova squadra, molto giovane rispetto allo scorso anno. Sono contenta che nonostante il risultato non sia stato dei migliori siamo rimaste unite e concentrate fino all’ultimo punto. Sabato affronteremo l’Unime in casa, che abbiamo già incontrato in un triangolare e successivamente in un’amichevole. È una squadra alla nostra portata, stiamo preparando al meglio gli allenamenti per cercare di portare a casa punti e soddisfazioni, per noi e chi ci sostiene. Essere il leader di una squadra significa essere un riferimento per tutte, sia dentro che fuori dal campo. Il mio obiettivo è quello di essere più costante possibile soprattutto durante le partite, sono sicura che la squadra crescerà sempre di più e ci prenderemo tante soddisfazioni personali”.