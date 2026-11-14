Milazzo, 15 ore in attesa al pronto soccorso con una frattura: Codacons all’attacco

L'associazione ha presentato un esposto in Procura e chiesto l'intervento del ministero della Salute

MILAZZO – Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto affinché venga fatta luce sul caso del paziente rimasto 15 ore in attesa al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo. La notizia è stata riportata pochi giorni fa e riguarda un giovane che, con una frattura, ha dovuto aspettare che si liberasse un letto per il ricovero.

Codacons chiede l’intervento del ministero della Salute

Il Codacons ha conferito incarico all’avvocato penalista Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale, di seguire la vicenda, svolgere i necessari approfondimenti e predisporre l’esposto da depositare presso l’autorità giudiziaria. L’associazione chiede inoltre al Ministro della Salute di disporre l’invio di ispettori ministeriali per verificare le circostanze dell’accaduto, la disponibilità dei posti letto e le procedure adottate nella gestione del paziente e del successivo trasferimento.

Per il Codacons è indispensabile accertare se siano state garantite cure tempestive e adeguate alle condizioni cliniche del paziente, chiarendo le ragioni della prolungata attesa e tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Azienda sanitaria. Per questo l’associazione sollecita inoltre l’Assessorato regionale della Salute a verificare eventuali criticità organizzative della rete ospedaliera del Messinese, affinché situazioni analoghe possano essere prevenute.

L’associazione: “Verificare eventuali carenze”

Il Codacons ha poi concluso precisando che l’iniziativa non intende attribuire responsabilità preventive al personale medico e infermieristico, ma verificare se eventuali carenze organizzative abbiano inciso sui tempi dell’assistenza. Per l’associazione, dietro ogni attesa ospedaliera c’è una persona che soffre e una famiglia che attende risposte. Il diritto alla salute impone un’assistenza sicura, appropriata e tempestiva, senza che eventuali difficoltà organizzative possano compromettere la tutela dei pazienti.