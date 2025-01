Basket School Messina aspetta Reggio Calabria e chiede il supporto delle scuole

Domenica al PalaTracuzzi i giallorossi aspettano la capolista. Ingresso gratuito per gli istituti scolastici che ne faranno richieste, biglietti del settore ospiti a 10€

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di annunciare un’importante iniziativa dedicata agli istituti scolastici cittadini in vista della gara di campionato con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, valida per la ventesima giornata della Serie B interregionale.

In occasione della partita, in programma domenica 26 gennaio 2025 alle ore 18 al PalaTracuzzi, la Basket School Messina offre l’ingresso gratuito a studenti, docenti e personale scolastico. L’iniziativa mira a promuovere la cultura sportiva tra i giovani, avvicinandoli al mondo della pallacanestro e a una realtà sportiva locale che con passione e impegno porta avanti il nome della nostra Messina.

Come partecipare all’iniziativa

Gli istituti scolastici interessati possono partecipare compilando i moduli disponibili online e già comunicati dall’area marketing e commerciale della Basket School Messina. Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 24 gennaio 2025 e gli accrediti saranno successivamente disponibili al botteghino del PalaTracuzzi il giorno della gara. Per accedere al palazzetto basterà comunicare il proprio nome e cognome.

Hanno già aderito all’iniziativa diverse scuole cittadine, tra cui gli Istituti Comprensivi “Santa Margherita”, “Salvo D’Acquisto” e “Mazzini”, confermando la volontà della nostra società di supportare lo sport come veicolo di crescita e socializzazione per i giovani. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’area comunicazione e marketing della Basket School Messina all’indirizzo email ‘commerciale@basketschoolmessina.it’.

A Reggio Calabria biglietti già in vendita

Sull’altra sponda dello Stretto la Viola annuncia che in vista del derby di domenica sera non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti a Messina il giorno stesso della gara e invita i suoi supporters a farlo presso il botteghino del PalaCalafiore. Il costo del ticket è di 10€ con gli Under 18 che potranno entrare gratuitamente.

Dopo il derby di andata ci furono polemiche con la Viola che si vide squalificato il campo per quattro giornate, poi ridotte dopo il ricorso, e fioccarono multe e accuse di razzismo, da una parte, e di aggressione, dall’altra. La partita del PalaTracuzzi sarà sicuramente molto calda in campo e sugli spalti, ma la speranza è che non si trascenda l’agonismo sportivo.

