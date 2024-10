Basket School Messina contro Barcellona. Sidoti: “Riempiamo la tribuna”

Il derby domenica alle ore 18 al PalaTracuzzi. Ecco gli altri impegni delle messinesi nel sesto turno di B Interregionale

MESSINA – La Basket School Messina torna al PalaTracuzzi per disputare l’atteso derby con Barcellona 4.0 nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B interregionale. Il gruppo peloritano allenato da Pippo Sidoti vuole dimenticare la sconfitta maturata la scorsa settimana a Marigliano, ma si troverà di fronte un gruppo compatto che proprio nell’ultimo turno ha conquistato la prima vittoria della sua stagione. Palla a due tra gli scolari padroni di casa e una rediviva Barcellona 4.0 al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri dell’incontro Antonio Caputo di Lamezia Terme e Gianmarco Greco di Settingiano.

Il pensiero di coach Sidoti alla vigilia

Una partita bella da giocare e un’attesa sentita: “È una bella vigilia – dice Sidoti – come quella che precede tutti i derby e in questo campionato ce ne sono tanti. Una partita bella da vivere, giocare e preparare: speriamo di fare una buona prestazione e di portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto degli inconvenienti, ma è normale che possano succedere nell’arco di una stagione, ci sono dei giocatori acciaccati dalla gara di Marigliano e vediamo se riusciamo a recuperare tutti per questa partita. Speriamo di poter essere al completo e di rendere nostri ragazzi partecipi di questo derby”.

Al PalaTracuzzi è attesa anche una bella cornice di pubblico, Barcellona 4.0 sarà seguita da un buon numero di sostenitori e Messina vuole rispondere da par suo, come dimostrato nelle precedenti due uscite casalinghe della Basket School: “Barcellona è una squadra molto seguita dai suoi tifosi – continua Sidoti – ma penso che anche che gli appassionati messinesi riempiranno la nostra tribuna centrale. Sarà un derby all’insegna del bel tifo”.

Gli impegni delle altre messinesi

La Svincolati Milazzo, reduce dalla sconfitta a Reggio Calabria, ospiterà in casa al Pala Milone la Virtus Matera. Altro interessante test per la formazione di coach Priulla per capire quale tipo di campionato sarà per il roster mamertino. Torna in campo in trasferta Castanea, settimana scorsa incontro sospeso e da recuperare il 30 ottobre 2024, sfida delicata per Bellomo e compagni che sfideranno al PalaGalvani l’Angri capolista che non vorrà perdere contatto con Reggio Calabria che giocherà in casa di Piazza Armerina.