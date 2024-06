Basket School Messina, Matteo Mollica è il primo volto nuovo

Dopo le conferme di coach Sidoti e capitan Di Dio la società peloritana annuncia il primo colpo di mercato per la prossima Serie B Interregionale

MESSINA – L’Asd Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Matteo Mollica, primo volto nuovo del mercato estivo dei giallorossi dopo la conferma del capitano Leonardo Di Dio. Può ricoprire i ruoli di ala piccola e grande, classe 2003, Mollica è uno dei talenti più interessanti della provincia di Messina ed è reduce da una stagione divisa tra l’Olimpia Legnaia Firenze, ma con poche soddisfazioni, e la Fortitudo Messina in Serie B Interregionale. Con i neroverdi mette a segno quasi 7 punti di media in una quindicina di presenze con il massimo stagionale di 21 realizzato nel girone playout contro Brindisi.

Sono complessivamente quattro le annate in casacca Fortitudo per Matteo Mollica, due in C Gold e una in C Silver oltre alla già citata esperienza in B interregionale. In precedenza, per lui, esperienze nei settori giovanili di San Matteo e Lions. La società ci ha tenuto a ringraziare l’agente Vincenzo Corona per la collaborazione nella trattativa.