Basket School Messina, “obiettivo confermarci, coach Sidoti garanzia” VIDEO

MESSINA – La Basket School Messina si è presentata ufficialmente alla città e ai propri tifosi mercoledì sera. Il PalaMili ha accolto una cospicua fetta di pubblico che ha poi visto dal vivo il nuovo roster, anche se alcuni dei cestisti sono stati confermati, guidato ancora da coach Pippo Sidoti. Presenti il presidente Zanghì e tanti dirigenti, tra loro abbiamo intervistato Bruno Donia e Fabio Vita che hanno annunciato le prossime mosse della società e gli obiettivi stagionali e non solo.

L’intervista a Bruno Donia

Siamo al PalaMili ma le partite ufficiali saranno giocate al PalaTracuzzi che al momento è chiuso.

“Il PalaMili che è il campo a cui siamo particolarmente legati non è omologato per la Serie B. Al Palatracuzzi contiamo di tornare in tempi brevi e questo ce l’hanno assicurato. Lo scorso anno abbiamo patito l’assenza del PalaTracuzzi dovendo girovagare tra tanti impianti durante la stagione”.

Lo scorso anno una stagione sorprendente, quali sono gli obiettivi quest’anno?

“L’anno scorso siamo stati sicuramente la sorpresa, nessuno credeva potessimo ambire ai playoff. L’entusiasmo che si è creato e il mix di gioventù ed esperienza ci hanno permesso di raggiungere risultati insperati. Adesso è più complicato perché bisogna confermarsi e non conosciamo neanche quali saranno i nuovi equilibri del campionato. Non vedo squadre più deboli delle altre e vedo un livellamento verso l’alto. Noi ripartiamo da un nucleo di giocatori riconfermato e questo ci dà un piccolo vantaggio”.

Tra i vostri obiettivi societari c’è quello di portare i vostri giovani in prima squadra?

“Portare i nostri giovani in prima squadra è un sogno. I nostri numeri aumentano considerevolmente, sia perché c’è entusiasmo che arriva dalla prima squadra e anche perché il PalaMili è l’unico impianto della zona sud dove si pratica la pallacanestro. Nella preparazione abbiamo aggregato quattro ragazzi del settore giovanile in prima squadra, vorremmo che diventassero giocatori portanti della squadra. Il nostro capitano quest’anno è Leonardo Di Dio e tanti messinesi abbiamo avuto in passato, certo sarebbe bello averne qualcuno che è interamente prodotto dal nostro settore giovanile”.

Pubblico fondamentale e quest’anno avete lanciato la campagna abbonamenti.

“Noi siamo riusciti a creare un connubio con tanti appassionati che ci seguono alle partite, alle attività settimanali e in trasferta. Noi non dobbiamo fermarci e dobbiamo crescere, dobbiamo essere riconosciuti come la squadra della città, abbiamo i colori giallorossi e la nostra campagna abbonamenti sta andando bene ma dobbiamo ancora crescere. Il PalaTracuzzi ci dà una grandissima mano, è un catino difficilmente espugnabile e deve continuare ad essere così”.

L’intervista a Fabio Vita

Nuova stagione che inizia quali sono le aspettative?

“Siamo all’ennesimo anno di partenza che programmiamo una stagione per vincere e per far crescere tutto il movimento. Abbiamo costruito la squadra sull’intelaiatura dello scorso anno e stiamo programmando la stagione affinché ragazzi e pubblico possano trovare spunti per avvicinarsi sempre di più a noi”.

Campionato particolare che vi vedrà viaggiare tanto.

“Quando è stata creata la B Interregionale tutti dicevano fosse una C Gold allargata. In realtà è più vicina alla B Nazionale sia dal punto di vista dell’organizzazione e dei giocatori che la popolano. Quest’anno nella conference sud ci saranno Viola Reggio Calabria e Avellino nell’altro girone, non troveremo più Ragusa e Orlandina ma ritroviamo tante altre realtà come Piazza Armerina, Matera, Catanzaro siamo accompagnati molto bene”.

Prima impressioni sulla nuova squadra?

“Io seguo la squadra da tifoso. Il nostro coach ci dà ampie garanzie e rassicurazione sul nuovo gruppo che si sta creando, i nostri dirigenti hanno messo su un eccellente gruppo fatto di professionisti seri che stanno lavorando molto bene. La squadra sembra essere molto buona e non ci spingiamo oltre nelle dichiarazioni”.

