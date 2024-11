Baskin, a Messina arriva l’inventore Antonio Bodini

Weekend dedicato allo sport inclusivo ispirato al basket. Un convegno il sabato e una gara dimostrativa domenica alla Cittadella Sportiva Universitaria

MESSINA – Si concretizzerà in questo fine settimana un impegno portato avanti da Filippo Frisenda, delegato di Sicilia e Calabria del Baskin. Il colpo grosso sarà la presenza in città dell’ingegnere Antonio Bodini che, insieme a Fausto Cappellini, ha inventato questo sport che è diventato sinonimo di inclusione. “Per noi sarà un grande onore – dice il delegato Frisenda – il mio mandato scadrà tra qualche mese ma prima vorrei riuscire a portare in città anche l’altro inventore Fausto Cappellini”.

L’Università ha supportato con grande entusiasmo l’iniziativa, il presidente De Francesco della Ssd UniMe ha concesso gli impianti della Cittadella e nei locali dell’università si terrà il convegno. Questo, dal titolo “Baskin. Ieri, oggi, domani” è in programma per sabato pomeriggio alle ore 15:30, vi prenderanno parte come oratori il delegato di Sicilia e Calabria Filippo Frisenda, l’ingegnere Antonio Bodini, ancora Giuseppe Battaglia, consigliere nazionale e responsabile settore scuole, Vincenzo Spadaro, formatore nazionale di tutti gli allenatori, e Marco Vaccarella, responsabile ufficio scolastico per Sicilia e Calabria. Alla gara dimostrativa che si giocherà domenica mattina alle ore 10:30 vi prenderanno parte la calabrese formazione di Gioia Tauro e una nuova realtà messinese la Ssr Inclusion.

