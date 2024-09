Baskin, Filippo Frisenda è il delegato del comitato unico Sicilia-Calabria

La Calabria inizia a fare Baskin e la gestione passa al delegato siciliano. Già diversi appuntamenti programmati nelle prossime settimane

Dilaga la voglia di Baskin, il basket inclusivo che fa giocare insieme atleti normodotati e disabili, e arriva ufficialmente anche in Calabria. Il consiglio nazionale di qualche giorno fa ha dato mandato al delegato Filippo Frisenda del comitato Baskin Sicilia di gestire, come fosse un comitato unico, anche la Calabria. Incarico raddoppiato quindi per lui e per il responsabile scuole Marco Vaccarella. Entrambi nell’immagine in evidenza insieme al consigliere nazionale Giuseppe Battaglia.

“Ricoprirò questo incarico – racconta Frisenda – fino a marzo quando si terranno delle nuove elezioni. Siamo felici di accogliere la Calabria nella famiglia del Baskin, già lo scorso anno Gioia Tauro ha creato una sua squadra e siamo in attesa anche delle realtà di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Le previsioni sono molto rosee per la Calabria, tanto che se si arrivasse a otto realtà potrebbero staccarsi e avere un comitato loro. Nel frattempo la notizia è che hanno un loro delegato, che sono io, e iniziano a fare ufficialmente Baskin”.

Il delegato Baskin Sicilia-Calabria ha poi svelato che ci sarà un evento il 16 e 17 novembre che vedrà la prima giornata svolgersi a Messina, un convegno con ospite d’onore Antonio Bodini uno dei fondatori della disciplina, mentre la seconda giornata il giorno successivo con un momento di gioco si svolgerà in Calabria, si stanno definendo i dettagli.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti siciliani è già in programma un progetto “Giocando si fa squadra”, portato avanti con la Città Metropolitana di Messina, che vedrà nelle prossime settimane tutte le scuole messinesi aderenti impegnate in una giornata di Baskin.

