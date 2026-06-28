Baskin, un corso di formazione organizzato dallo Csain

Dal 3 al 5 luglio in modalità mista in presenza e online si potrà diventare arbitro e allenatore di Baskin

Lo Csain lancia il primo corso di formazione per diventare arbitro/ufficiale di campo e allenatore di Baskin. Il corso si articola in un percorso di 21 ore in modalità mista, online e in presenza, dedicato alla formazione di figure tecniche per il Baskin. Il corso approfondisce regolamento, gestione del gioco, ruoli, tavolo tecnico, attività pratica in campo ed esame finale. La formazione si svolge dal 3 al 5 Luglio 2026 tra Catania e Sant’Agata Li Battiati. Per iscriversi bisogna iscriversi al seguente link.

Lo Csain crede nella crescita del Baskin

Questo il messaggio dello Csain che organizza il corso: “Per il nostro ente rappresenta una disciplina importante sulla quale credere e sulla quale continuare a programmare. Noi ci crediamo. Il successo dell’evento interregionale di Acireale ha dato la conferma che la strada percorsa è quella giusta. L’istituzione del corso per Arbitri e Allenatori di Baskin CSAIn non sarà soltanto un momento formativo, ma un’occasione per condividere valori, esperienze e una visione comune dello sport come strumento di inclusione, crescita e comunità”.

“Ogni nuova figura tecnica che sarà formata rappresenta un’opportunità in più per tanti ragazzi e ragazze di vivere il campo senza barriere, scoprendo che nello sport le differenze non dividono, ma arricchiscono.

Il Baskin continua a crescere perché cresce la cultura dell’inclusione. Grazie a tutti quelli che s’iscriveranno, ai docenti e a chi ogni giorno sceglie di investire tempo, passione e competenze per rendere lo sport accessibile a tutti. Il futuro dello sport inclusivo si costruisce insieme. Un corso alla volta, una squadra alla volta, una persona alla volta”.