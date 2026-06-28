Slalom Raccuja, iscrizioni aperte fino al primo luglio

Il secondo appuntamento messinese della competizione tra i birilli, organizzata dall’ASD Ucria Corse, andrà in scena il 4 e 5 luglio

Si accendono i motori in vista del ritorno dello Slalom di Raccuja, appuntamento che il 4 e 5 luglio riporterà sui Nebrodi il fascino e lo spettacolo della disciplina tra i birilli. La manifestazione, organizzata dall’ASD Ucria Corse con il supporto delle istituzioni locali, rappresenterà il secondo round della serie messinese dedicata agli slalom e assegnerà punti validi per la Coppa Italia ACI Sport 5^ Zona, per il Campionato Siciliano Slalom e per il Trofeo dei Nebrodi.

Mentre proseguono le iscrizioni, l’organizzazione ha già avviato le attività preparatorie lungo il tracciato interessato dalla competizione. In questi giorni sono infatti in corso gli interventi di pulizia e sistemazione del percorso, frutto di una costante sinergia tra il sodalizio organizzatore e l’Amministrazione Comunale di Raccuja. Particolarmente apprezzata la collaborazione del sindaco Ivan Martella, che ha confermato grande favore e attenzione verso un evento perfettamente capace di promuovere il territorio e richiamare appassionati e visitatori da tutta la Sicilia.

Lo Slalom di Raccuja cresce

Lo Slalom di Raccuja continua infatti a rappresentare un importante momento di valorizzazione dei Nebrodi, grazie ad un connubio tra sport automobilistico, ospitalità e promozione delle peculiarità locali che negli anni ha contribuito alla crescita della manifestazione.

L’edizione 2025 vide imporsi l’etneo Silvio Fiore, autore di una prestazione vincente al volante della Radical SR4 1150. Alle sue spalle concluse il messinese Leo Santi, protagonista di una gara di alto livello sulla Radical SR4 1400, mentre il terzo gradino del podio fu conquistato dall’esperto trapanese Andrea Raiti al volante del prototipo GMG Alfa Romeo 2000.

Le adesioni resteranno aperte fino alle ore 24.00 di mercoledì 1 luglio. Sabato 4 luglio il programma entrerà nel vivo con le operazioni di verifica sportiva e tecnica riservate ai concorrenti e ai rispettivi veicoli. Domenica 5 luglio, dopo la ricognizione ufficiale del percorso, scatterà la sfida agonistica articolata sulle tradizionali tre manche di gara. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione che celebrerà i protagonisti della competizione e i vincitori delle diverse classifiche previste.