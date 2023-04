Basta corse sui Colli in motocross e quad, scattano verbali e sequestri - Tempostretto

Un servizio di polizia, carabinieri, Corpo forestale regionale, polizia metropolitana e municipale insieme

MESSINA – I monti Peloritani come una sorta di pista per correre. Motocross, quad e fuoristrada sui Colli San Rizzo protagonisti di tante “escursioni non autorizzate”. Da qui l’azione dei servizi interforze domenica scorsa. Un servizio congiunto con 26 operatori tra polizia, carabinieri, Corpo forestale regionale, polizia metropolitana e mucipale, per tutelare flora e fauna e nel rispetto del codice della strada.

Sono stati controllati 80 persone e 75 veicoli. Contestate 47 sanzioni, con 14 sequestri, 8 fermi amministrativi di veicoli, un ritiro di carta di circolazione e una patente revocata. In particolare, sono stati sequestrati una jeep modificata e 8 motocross da enduro, tutte prive di targa e di copertura assicurativa. Altri 2 enduristi sono stati sanzionati in quanto circolavano con mezzi privi della revisione.

Si tratta di un’azione coordinata dalla questura di Messina e il problema era stato affrontato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.