Parcheggio della Stazione, prove di carico in corso. A breve il collaudo. FOTO

MESSINA - Da ieri sono in corso le prove di carico al parcheggio della stazione centrale. “Tutto sta procedendo per il meglio e a breve sarà depositato il collaudo – assicura il vicesindaco Salvatore Mondello, oggi in sopralluogo – quindi si potrà procedere con la seconda fase che è quella dell’utilizzo del parcheggio intermodale".

In una prima fase, le rampe di accesso del parcheggio saranno utilizzate come bypass per il cavalcavia, che nel frattempo è oggetto di verifica sismica per valutare se sarà necessario fare lavori di adeguamento o meno.

Oltre al vicesindaco, erano presenti il collaudatore Armando Mellini, il direttore dei lavori Salvatore Saglimbeni ed il responsabile dell'impresa, Pietro Brusca.

Da realizzare ancora gli ascensori di collegamento con la Stazione. Il parcheggio ha una capacità di 150 posti auto ma diminuiranno perché serviranno almeno 15 stalli per i bus, necessari per far spostare le autolinee attualmente intorno a piazza della Repubblica.