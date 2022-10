Beach sprint, il Circolo Canottieri Peloro al mondiale di Saundersfoot - Tempostretto

Valentina Condurso, Giovanni Ficarra, Pietro Fugazzotto, Maria Condurso, Paolo Giuseppe Condurso sono già in Galles

SAUNDERSFOOT – Una truppa di atleti del Circolo Canottieri Peloro si trova in Galles dove da oggi, venerdì 14, a domenica 16 ottobre prenderà parte al mondiale di Beach Sprint. La qualificazione per gli sportivi messinesi era arrivata dopo la brillante prestazione nel campionato italiano di Barletta.

La squadra del presidente Femminò è in Gran Bretagna rappresentando l’Italia con Valentina Condurso, Giovanni Ficarra, Pietro Fugazzotto, Maria Condurso, Paolo Giuseppe Condurso (timoniere) che competeranno nel quattro misto senior (CMix4x+). Giovanni Ficarra inoltre, che recentemente si è laureato campione del mondo nel due sensi pesi leggeri di canottaggio, proverà anche a difendere il titolo, conquistato lo scorso anno in Portogallo, nel singolo di beach sprint (CM1x).

Il programma di Saundersfoot 2022

Oggi, venerdì, le fasi preliminare della competizione iridata. Nella mattinata sulle coste del Galles competerà il quattro misto senior messinese, prima la prova a tempo e a seguire il secondo turno. Mentre nel pomeriggio sarà la volta della gara preliminare per Giovanni Ficarra nel singolo.

Sabato e domenica spazio alle finali. Le medaglie del quattro misto senior saranno assegnate nel pomeriggio di sabato, i quarti di finale inizieranno dalle 14:38, ora italiana, e le finali per le medaglie avranno luogo quasi un’ora dopo. A seguire la cerimonia di premiazione.

Per la difesa del titolo di Giovanni Ficarra nel singolo appuntamento a domenica pomeriggio. Il canottiere messinese sarà impegnato dai quarti di finale dalle 14:58, ora italiana, e l’appuntamento per la finale dell’oro, a cui auspichiamo prenda parte, è fissata alle ore 15:46.

Ficarra: “Sport diversi, qui c’è l’eliminazione diretta”

“Sarà molto dispendioso per il mio corpo – raccontava Giovanni Ficarra a inizio settembre – ma tornato da Racice, dopo qualche giorno di riposo, mi allenerò sia per il singolo e ci alleneremo anche per il 4 di coppia mix dove un equipaggio totalmente Peloro si è qualificato ai Mondiali”.

Quali sono le differenze tra le due discipline?

“Sono due sport diversi – spiegava Giovanni Ficarra – per fare un esempio come il nuoto in vasca o in mare che fa Paltrinieri. Tra l’altro il Beach Sprint è un po’ un duatlhon, alla parte di canottaggio si aggiungono due frazioni di corsa in spiaggia per entrare e uscire dal mare. È una gara ad eliminazione diretta, diversa la tipologia di gara che la preparazione che un atleta deve avere”.

