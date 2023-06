Beach volley a piazza Duomo: agli atleti piace. Basile gioca con loro e regala tessere Atm VIDEO - Tempostretto

L'evento, che inizierà giovedì alle 8.30, è stato presentato a piedi nudi sulla sabbia da sindaco e assessori

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto pronto, o quasi, per la prima edizione messinese del Volleyball World Beach Pro Tour. L’evento, che si svolgerà dal 29 giugno al 2 luglio a piazza Duomo, ha già fatto molto discutere prima ancora di iniziare (leggi qui). Gli organizzatori Roberto Bombara e Alfredo Finanze raccontano come si svolgerà il torneo e spiegano che gli apprezzamenti degli atleti internazionali hanno già spento le polemiche dei giorni scorsi.

Basile: “Le immagini di Messina faranno il giro del mondo”

Il sindaco Basile e gli assessori Mondello e Finocchiaro hanno voluto presentare l’evento alla stampa a piedi nudi sulla sabbia “che non è semplice sabbia”, ha ribadito ancora una volta il primo cittadino Federico Basile.

Finocchiaro: “Lo sport unisce: russi e ucraini giocheranno insieme”

Sul campo da beach volley allestito per la prima volta ai piedi della Cattedrale si sfideranno 28 coppie di uomini e di donne, provenienti dai 5 continenti. Un’occasione unica per Messina di portare la sua bellezza in giro per il mondo, attraverso le immagini dei canali che seguiranno la manifestazione. “Ricordo inoltre che giocheranno insieme atleti russi e ucraini, quindi una grande dimostrazione di come lo sport possa unire, soprattutto in questo momento storico”, ha sottolineato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro.

Campagna: “Atleti internazionali sui mezzi pubblici gratis”

“Ci sembrava giusto che gli atleti potessero muoversi per la città gratuitamente sui mezzi pubblici”, ha spiegato il presidente di Atm Giuseppe Campagna prima di regalare delle tessere da utilizzare su bus e tram. E continua: “E’ un modo per far vedere anche agli stranieri che il servizio pubblico a Messina funziona”.