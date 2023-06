Beach volley a piazza Duomo, l'atleta canadese: "Questo posto è incredibile" VIDEO - Tempostretto

Inizia il montaggio della tribuna da 100 posti per gli spettatori. Prima partita domani alle 8.30

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono allenati per tutta la mattina gli atleti internazionali arrivati a Messina per il Volleyball World Beach Pro Tour. L’evento si svolgerà dal 29 giugno al 2 luglio a piazza Duomo (leggi qui). Ecco le parole, in video, di una giocatrice che arriva dal Canada.

In giornata verranno concluse le operazioni di montaggio della tribuna da 100 posti per gli spettatori e del village che animerà il centro della città a partire dalle 8.30 di giovedì.