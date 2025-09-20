Bellini Context, al Vittorio due appuntamenti con celebri artisti tra danza e teatro

Il programma del fine settimana a Messina e Catania

Altri due appuntamenti a Messina per il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che fino al 28 settembre porta a Catania e la città dello Stretto quasi 30 eventi gratuiti su prenotazione.

Bellindanza

Sabato 20 settembre alle 21 spazio alla danza con uno spettacolo al teatro Vittorio Emanuele intitolato Bellindanza, coreografie di Mariangela Bonanno e Alice Rella, regia di Valerio Vella. Una nuova creazione che unisce canto, danza e teatro musicale, con il soprano Giulia Greco, il pianista Salvatore Messina e la Marvan Dance Company. Un appuntamento pensato per le scuole e per i turisti, per far conoscere a tutti le melodie belliniane con una forma d’arte universale.

Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile

Lunedì 22 settembre alle 21 ancora una volta al Vittorio il Bellini Context prosegue con uno spettacolo originale e con celebri artisti Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile. Un incontro immaginario tra due giganti dell’Ottocento: Vincenzo Bellini (interpretato da Vincenzo De Michele) e Niccolò Paganini (interpretato da Giampiero Mancini). Con il violino di Ettore Pellegrino, il Quartetto di Stefano Di Battista con la voce di Nicky Nicolai, e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Marco Moresco. Una produzione che intreccia musica, parola e teatro, già apprezzata nella scorsa edizione del festival.

Gli appuntamenti a Catania

Venerdì 19 settembre è in programma a Catania (Teatro Sangiorgi, ore 21) un concerto da camera intitolato L’amore coniugale. Il Quartetto di Catania (Augusto Vismara e Marcello Spina violini, Gaetano Adorno viola e Alessandro Longo violoncello) propone un programma che unisce riscoperte e novità assolute: il Quartetto n. 1 in sol minore di Giovanni Pacini, intitolato L’amor coniugale; il Quartetto n. 2 in la minore di Pietro Platania, figura chiave del Romanticismo catanese; e in prima assoluta la Fantasia belliniana di Domenico Famà, commissionata dal Teatro Massimo Bellini. Come si sottolinea nelle note di sala, «questa produzione ridisegna l’evolversi del romanticismo italiano oltre l’opera lirica e la musica sacra, restituendo valore a musiche a lungo trascurate».

Domenica 21 settembre alle 21 al teatro Sangiorgi di Catania uno spettacolo che mescola virtuosismo, ironia e teatro comico dal titolo Allacciate le cinture! Bellini Smiles! Il Duo Baldo (Brad Repp, violino – Aldo Gentileschi, pianoforte) con la partecipazione del soprano Maria Luigia Borsi saranno impegnati in un concerto che diventa un “gioco musicale” coinvolgente e divertente con pagine di Puccini ma anche di Chopin, Puccini, Paganini.

Lunedì 22 settembre sono due gli appuntamenti a Catania. Nel Foyer del Teatro Massimo Bellini, (ore 19) Pirata reloaded, attesa retrospettiva multimediale sugli allestimenti storici del capolavoro belliniano al Teatro Massimo Bellini, a cura di Maria Rosa De Luca, Giuseppe Montemagno e Graziella Seminara, con ricerca iconografica di Marco Impallomeni. Un’occasione per prepararsi alla grande serata del 23 settembre, quando Il pirata tornerà in scena in un nuovo allestimento.

Invece al Teatro Sangiorgi (ore 21) Le donne di Bellini coreografia per sei danzatrici di Domenico Iannone, con Rocco Capri Chiumarulo voce recitante. Una creazione che esplora le eroine belliniane – da Norma a Beatrice di Tenda – attraverso gesto, parola e luce, in un intreccio di linguaggi che esalta la forza drammatica del femminile in Bellini.

Come assistere

Gli eventi del Bellini International Context sono a ingresso gratuito su prenotazione (salvo Il pirata a Catania, unico spettacolo a pagamento). Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.belliniinternationalcontext.it.

È possibile ancora ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibile recarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

