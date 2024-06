Bernardini dice stop allo sciopero della fame e lancia Stati Uniti d’Europa

Ieri il comizio a Messina anche con il candidato Francesco Calannna per le europee

MESSINA – La capolista di Stati Uniti d’Europa Rita Bernardini ha interrotto lo sciopero della fame a Messina e ha animato un comizio ieri a Piazza Cairoli. Con lei, Francesco Calanna, attuale presidente del Gal Nebrodi Plus e unico candidato messinese. Ha evidenziato Bernardini: “È stata calendarizzata in aula alla Camera per il 24 giugno la proposta di legge Giachetti e di Nessuno tocchi Caino sulla liberazione anticipata speciale e ordinamentale. Dopo 28 giorni di sciopero della fame, riprendo a mangiare”.

Più Europa si è alleata con Italia Viva di Matteo Renzi ed è nata la lista Stati Uniti d’Europa.

