Bettino Craxi. 25 anni dopo la morte, il ricordo dei socialdemocratici dei Nebrodi

Il padre del segretario del Psi e due volte presidente del Consiglio era originario di San Fratello

“Oggi ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, segretario del Partito socialista italiano e due volte presidente del Consiglio dei ministri. Il leader del Garofano, nato a Milano da padre messinese, l’avvocato e partigiano Vittorio Craxi (a sua volta originario del centro nebroideo di San Fratello), è stato sempre legato alla Sicilia e in particolare alla zona occidentale della provincia di Messina. Per ricordare lo statista socialista, i socialisti democratici e riformisti dei Nebrodi hanno deciso di dedicare a Bettino Craxi la sede per i Nebrodi della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”,a Capo d’Orlando”. A comunicarlo è Antonio Matasso, presidente della Fondazione e segretario regionale dei Socialdemocratici.

E ancora: “Per noi socialisti dei Nebrodi, cresciuti nella tradizione del Psi e del Psdi, è un onore che le radici familiari del presidente Craxi rimandino al nostro territorio, verso il quale ha sempre mostrato grande attenzione. Una sensibilità testimoniata anche dal solido rapporto umano e politico con il prestigioso compagno Aldino Sardo Infirri, punto di riferimento storico per tutti noi”.

Originario di San Fratello, il paese della famiglia di Bettino Craxi, a sua volta il professore Salvatore Di Bartolo ci ha inviato le sue foto “ad Hammamet per rendere omaggio allo statista sepolto nella cittadina tunisina. Alla commemorazione hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro degli Esteri Antonio Tajani”.

Di Bartolo è autore di un libro pubblicato nelle scorse settimane e dedicato proprio alla figura di Craxi, dal titolo ‘Sigonella-Hammamet. L’affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti”, edito da La Bussola.

Con Stefania Craxi e la fondazione dedicata al padre, quache anno fa Di Bartolo ha promosso a San Fratello il “Craxi day”.

Luci e ombre di Bettino Craxi

Oggi il politico è stato ricordato dal presidente Sergio Mattarella. In ogni caso, la storia serve proprio, complice la distanza del tempo, ad analizzarne luci e ombre in una dimensione lontana dalla politica quotidiana. Certo, per chi ha vissuto quegli anni, rimangono diverse riserve. E tocca agli storici e a chi fa analisi politica a lunga distanza coglierne tutti gli aspetti, compresi il sodalizio con Berlusconi e il coinvolgimento del Psi in Tangentopoli.

Nelle foto, la tomba Craxi del professore Salvatore Di Bartolo e sempre lo stesso ad Hammamet.

Fotografia di Bettino Craxi in visita a San Fratello il 14 novembre 1984, insieme al ministro Nicola Capria, inviata dai Socialdemocratici.