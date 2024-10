Bianco. Tragico incidente sulla strada provinciale di Pardesca, muore 18enne

Il giovane era alla guida della sua moto sulla strada provinciale in località Pardesca quando ha impattato contro un’altra automobile

BIANCO – Ha perso la vita in seguito ad tragico schianto sulla strada provinciale in località Pardesca, nel Comune di Bianco, un giovane di 18 anni, Giuseppe Catanzariti, in seguito ad uno scontro per cause in corso di accertamento tra la moto a bordo sulla quale viaggiava e un’altra automobile. Il violento impatto è avvenuto ieri sera, sul posto è giunta la polizia, i carabinieri e gli operatori del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il corpo del ragazzo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà indagare e chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, all’obitorio dell’ospedale di Locri.