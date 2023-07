Bimba di 19 mesi rischia di soffocare in un bar di Messina, salvata dagli agenti delle Volanti - Tempostretto

La piccola aveva già perso i sensi quando i poliziotti sono stati richiamati dalle grida dei genitori. Il grazie dei genitori

MESSINA – Sta bene la bimba di 19 mesi che gli agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno soccorso in un bar del centro di Messsina. La “piccola stellina”, così la chiamano i genitori che hanno scritto ai poliziotti per ringraziarli, rischiava il soffocamento a causa di un pezzo di pane andato di traverso. Un banale incidente che rischiava di trasformare un momento di festa con mamma e papà in tragedia. Aveva già perso i sensi quando i poliziotti, richiamati dalle grida dei genitori, sono intervenuti allertando l’arrivo di personale medico e praticando nell’immediato le corrette manovre di soccorso per liberare le vie aeree. La bambina ha sputato il tozzo di pane e ha ripreso a respirare. La bimba è stata quindi trasferita presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale universitario Policlinico dove ha ricevuto le cure necessarie. Con lei i genitori, che non l’hanno lasciata un attimo, la nonna e il fratellino, presenti al momento dell’incidente ed accompagnati dai poliziotti intervenuti.