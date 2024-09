“Bioil Nuovo Mondo”: Alberto Smedile guida il lubrificante italiano verso intesa con Eni

Redazionale

REDAZIONALE – Stock Export International, guidata dal suo fondatore Alberto Smedile, con sedi legali in Italia e Malta, introduce una nuova gamma di oli motore adatti a tutti i tipi di veicoli, inclusi quelli marini e industriali. Forte di oltre 20 anni di esperienza nel settore della vendita e della supervisione della produzione di oli motore, maturata visitando numerose raffinerie in Italia e all’estero – tra cui Dubai, Albania e Kosovo – Alberto ha deciso di lanciare un prodotto innovativo.

Oggi, per la prima volta, presenta Bioil “Nuovo Mondo”, un lubrificante ad alte prestazioni progettato per resistere alle condizioni più estreme, grazie a una base additivata avanzata e tecnologicamente all’avanguardia. Questo olio, frutto della collaborazione con esperti italiani del settore petrolchimico, è prodotto interamente in raffinerie italiane, senza necessità di importazioni e senza costi aggiuntivi, garantendo così un prezzo competitivo per il mercato nazionale.

Ma Bioil “Nuovo Mondo” non si ferma qui. L’obiettivo è diventare il primo olio motore confezionato in un packaging eco-sostenibile e totalmente riciclabile. Per la confezione da un litro si utilizzerà un contenitore simile a quello del latte, comunemente acquistato nei supermercati, con etichettatura stampata direttamente sulla confezione. Le altre versioni – da 5, 20, 60 e 209 litri – saranno confezionate in contenitori metallici, anch’essi riciclabili al 100%, con una politica rigorosa di zero plastica.

Questi progetti, a lungo immaginati, sono stati ulteriormente agevolati dalla registrazione fiscale a Malta, che ha permesso di avviare un dialogo con dirigenti del gruppo Eni. Con grande entusiasmo, Eni ha mostrato interesse per una collaborazione commerciale, essendo coinvolta in molteplici settori, oltre a quello dei lubrificanti. Oggi, possiamo annunciare che la partnership tra Bioil “Nuovo Mondo” ed Eni è in fase avanzata, con un contratto commerciale ormai prossimo.