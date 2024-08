Biscotti di pasta frolla al cioccolato: un classico irresistibile

In cucina con Tempostretto

I biscotti di pasta frolla al cioccolato sono una delizia che conquista grandi e piccini. Con il loro sapore ricco e la consistenza friabile, questi biscotti sono perfetti per qualsiasi occasione, sia che si tratti di una merenda pomeridiana, di un dessert dopo cena o di un regalo fatto in casa. Vediamo insieme come preparare questa golosità.

Ingredienti

Per circa 30 biscotti avrai bisogno di:

250 g di farina 00

150 g di burro freddo

100 g di zucchero a velo

1 uovo

ciccolato fondente q.b.

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina (opzionale)

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Procedimento

Preparazione degli ingredienti Taglia il burro freddo a cubetti e lascialo in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

Setaccia la farina in una ciotola capiente. Impasto In una ciotola grande o su una superficie di lavoro, crea una fontana con la farina. Aggiungi il burro freddo al centro della fontana e inizia a lavorare il burro e la farina con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso.

Aggiungi lo zucchero a velo, il pizzico di sale e la vanillina, se la usi.

Aggiungi l’uovo al centro della fontana e impasta velocemente fino a ottenere un composto omogeneo. Cerca di lavorare l’impasto il meno possibile per evitare di scaldarlo troppo con le mani.

Forma una palla con l’impasto, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Tutta la notte sarebbe l’ideale. Formatura e cottura Preriscalda il forno a 180°C.

Stendi l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino a uno spessore di circa 5 mm.

Usa delle formine per biscotti per tagliare l’impasto nella forma desiderata e disponi i biscotti su una teglia rivestita di carta da forno.

Cuoci i biscotti nel forno preriscaldato per circa 10-12 minuti. I biscotti devono risultare leggermente dorati ai bordi ma ancora morbidi al centro; induriranno raffreddandosi.

Lascia raffreddare completamente i biscotti su una griglia prima di spolverarli, se lo desideri, con zucchero a velo.

Scalda a bagnomaria o nel microonde il cioccolato fondente fatto a piccoli pezzettini( si scioglie più velocemente e non si rischia di bruciarlo). Una volta sciolto immergere i biscotti e lasciarli raffreddare su un foglio di carta forno per far indurire il cioccolato.

Consigli per una riuscita perfetta

Temperatura del burro : È fondamentale che il burro sia freddo per ottenere la giusta consistenza friabile della pasta frolla.

: È fondamentale che il burro sia freddo per ottenere la giusta consistenza friabile della pasta frolla. Tempo di riposo : Non saltare il tempo di riposo in frigorifero, questo passaggio è cruciale per lavorare bene l’impasto e ottenere dei biscotti perfetti.

: Non saltare il tempo di riposo in frigorifero, questo passaggio è cruciale per lavorare bene l’impasto e ottenere dei biscotti perfetti. Cottura: Controlla i biscotti durante la cottura, ogni forno è diverso e i biscotti possono bruciare facilmente. È meglio toglierli dal forno quando sono ancora un po’ morbidi al centro.

Varianti

Ripieno di marmellata : Puoi farcire i biscotti con della marmellata di arance o lamponi per un contrasto dolce-acido irresistibile.

: Puoi farcire i biscotti con della marmellata di arance o lamponi per un contrasto dolce-acido irresistibile. Gocce di cioccolato : Aggiungi delle gocce di cioccolato all’impasto per una dose extra di golosità.

: Aggiungi delle gocce di cioccolato all’impasto per una dose extra di golosità. Spezie: Aggiungi un pizzico di cannella o di peperoncino in polvere per un tocco speziato.

Questi biscotti di pasta frolla al cioccolato sono semplici da realizzare ma di grande effetto. Perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata, possono diventare anche un’ottima idea regalo, confezionati in un bel barattolo di vetro o in una scatola decorativa.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo