Blatte fuori dai tombini. Messina Servizi: “Normale durante e dopo la deblattizzazione”

La società spiega cosa accade
Blatte fuori dai tombini, spesso fonte di disagio per i cittadini. “La temporanea fuoriuscita delle blatte dai tombini può verificarsi durante e nelle ore successive al trattamento”, spiega Messina Servizi. “Si tratta di un fenomeno previsto, legato all’azione del prodotto, che disturba le blatte presenti all’interno delle condotte e le induce a risalire verso l’esterno”.
L’azienda sottolinea inoltre che tale dinamica non deve allarmare: “La comparsa temporanea degli insetti in superficie subito dopo l’intervento non indica, pertanto, un aumento dell’infestazione né l’inefficacia del trattamento”. Al contrario, precisa Messinaservizi, “gli esemplari entrati in contatto con il prodotto perdono progressivamente mobilità e muoiono nell’arco di breve tempo, all’interno dei tombini o dopo essere fuoriusciti”.
Gli interventi, che proseguono secondo il cronoprogramma definito, “vengono eseguiti nelle prime ore della giornata, dalle ore 5 alle 11:20, per assicurare l’efficacia del trattamento e ridurre i disagi alla cittadinanza”.