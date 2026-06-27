 Via Quinto Ennio, inquinanti oltre i limiti. 20 giorni per l'esito delle nuove analisi

Via Quinto Ennio, inquinanti oltre i limiti. 20 giorni per l’esito delle nuove analisi

Marco Ipsale

Via Quinto Ennio, inquinanti oltre i limiti. 20 giorni per l’esito delle nuove analisi

sabato 27 Giugno 2026 - 08:30

L'auspicio è che i nuovi rilievi permettano la consegna dell'area al Comune per il prolungamento sud di via Don Blasco

MESSINA – Piombo, benzopirene, zinco e rame in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalle norme per le aree a verde pubblico e residenziale.

Le nuove analisi sui materiali di scavo in via Quinto Ennio hanno confermato la criticità ambientale. Sarà necessario procedere con scavi in profondità per consentire ulteriori verifiche, con tempi previsti per l’esito di circa venti giorni.

L’impresa Cericola ha già fatto i prelievi necessari. Si spera che le nuove analisi diano esito positivo, permettendo così la consegna dell’area al Comune di Messina per l’appalto del prolungamento sud della nuova via Don Blasco, opera utile per la viabilità cittadina. Viceversa, in caso di necessità di ulteriore bonifica, i tempi per la disponibilità del suolo si allungherebbero inevitabilmente.

La situazione al Rione Taormina

L’intervento in via Quinto Ennio si inserisce nel contesto del Rione Taormina, un’area di circa 13 mila metri quadri dove le attività sono state suddivise in diversi lotti. Alcune zone sono già state sgomberate e si sta procedendo alla rimozione dei materiali di scavo. Le micro-aree interessate dalle attività includono i lotti 2 sub A, 5 sub A, 3 sub A, 2 sub A, 4 sub A e 4 sub B.

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