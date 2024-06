Blind Tennis, al PalaMili di Messina la finale del campionato italiano

In questo fine settimana si assegnano i titoli

MESSINA – In corso da questa mattina la finale del campionato italiano di Blind Tennis al PalaMili di Messina. Il palazzetto ha ospitato in diverse occasioni in passato appuntamenti a livello nazionale della disciplina per non vedenti. Tra gli organizzatori anche la Global Social Inclusive della presidente Antonella Rigano, lei stessa che ha scalato le classifiche femminili ed è una delle più forti di questo sport. Le partite si svolgeranno in due giornate, oggi in due sessioni mattina e pomeriggio, e domani solo mattina con le finali e la premiazione intorno all’ora di pranzo. Anche il Tennis Club Blugarden, in località Galati Sant’Anna 84, ospiterà alcune partite. L’evento gode del supporto del Comune di Messina, della Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e della SuperAbile Inail.

Partecipanti e categorie

PIETRO CICERO (ASDC ARCOBALENO) – B2

RENZO DAL CONT (ASDC ARCOBALENO) – B1

MATTEO BRIGLIA (GSD NV MILANO) – B1

ANGELA CASARO (GSD NV MILANO) – B1

LUCA PARRAVANO (GSD NV MILANO) – B1

MAURIZIO SCARSO (GSD NV MILANO) – B1

MARIAROSA SCOTTON (GSD NV MILANO) – B1

FILIPPA TOLARO (GSD NV MILANO) – B1

DAVIDE VIGLIANTI (GSD NV MILANO) – B2

GIANVINCENZO SERRA (TENNIS CLUB SCIOLA) – B1

MARIO SIMONE SCALAS (TENNIS CLUB SCIOLA) – B1

GIANCARLO BERGANTI (VIRTUS TENNIS) – B1

TONINO DAGA (VIRTUS TENNIS) – B1

MASSIMO DREI (VIRTUS TENNIS) – B1

ENZO PETRENI (VIRTUS TENNIS) – B1

DANIELA PIERRI (VIRTUS TENNIS) – B1

TINDARA CASABLANCA (SOCIAL INCLUSIVE) – B1

ANTONELLA RIGANO (SOCIAL INCLUSIVE) – B1