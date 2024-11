Bloom, la mostra d’arte del pittore Caliò e del fiorista Giglio

Dall’incontro tra l’arte pittorica e quella floreale un progetto e un'esposizione alla Mondadori di Messina

MESSINA – “Essere un fiore è profonda responsabilità”. La mostra “Bloom” (Fiorire) verrà inaugurata presso la libreria Mondadori Bookstore Ciofalo domenica 24 novembre alle ore 18 e durerà fino al 9 dicembre. E sarà visitabile tutti i giorni negli orari 09/13 e 16/20. Una mostra alla Mondadori di Messina che vede protagonisti il pittore Simone Caliò e il fiorista Antonello Giglio. “Dall’incontro tra l’arte pittorica e quella floreale, unite dalla passione per il colore e dalla bellezza della natura come fonte di ispirazione, nasce e prende vita Bloom”, si legge nella presentazione della mostra.

Fiorire tra arte della pittura e dei fiori

Si legge ancora nella presentazione: “Fiorire è più di crescere, reca in sé un’idea di bellezza coraggio e vitalità e che dice tutto il lavoro che serve per creare un fiore, un piccolo capolavoro della natura. Ognuno di noi, per fiorire, per essere pienamente sé stesso deve riconoscere il proprio talento, trovare le risorse per manifestarlo e accettare la responsabilità di metterlo al servizio della comunità. Bloom vuole essere un invito a piantare il proprio seme, a coltivare il terreno e lasciarsi fiorire, consapevoli che questo cammino richiede impegno lavoro e sacrificio. Fiorire è il fine ma non cogliamo le continue prove che un fiore, come qualsiasi essere vivente, deve superare per sbocciare e vivere”.

E ancora: “Prendendo in prestito le parole della poetessa Emily Dickinson: “Fiorire – è il fine – chi passa un fiore con sguardo distratto stenterà a sospettare le minime circostanze coinvolte in quel luminoso fenomeno costruito in modo così intricato poi offerto come una farfalla a mezzogiorno”.

“Alla luce dell’alba” Olio su tela 90×60 2024