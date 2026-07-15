 Bluferries, da oggi nuovi collegamenti tra Messina Porto Storico e Villa San Giovanni

Bluferries, da oggi nuovi collegamenti tra Messina Porto Storico e Villa San Giovanni

Redazione

Bluferries, da oggi nuovi collegamenti tra Messina Porto Storico e Villa San Giovanni

mercoledì 15 Luglio 2026 - 07:30

Trentadue corse giornaliere fino al 13 settembre a supporto di viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva

Bluferries, società di FS Logistix del Gruppo FS, attiverà dal 15 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva.

In tutto sono 32 le corse giornaliere fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettante verso Messina Porto Storico che permetteranno in 30 minuti di traghettare nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli.

Le corse al Porto Storico si affiancano alle corse che ogni giorno collegano Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri, nella zona sud della città dello Stretto, in 50 minuti, 24 ore su 24. I nuovi orari saranno attivi sino al 13 settembre 2026.

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