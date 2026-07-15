 Rodia. Da agosto finalmente un nuovo parcheggio

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Redazione

Rodia. Da agosto finalmente un nuovo parcheggio

mercoledì 15 Luglio 2026 - 08:00

Individuata un'area che sarà utilizzata in via sperimentale

MESSINA – A Rodia individuata un’area di sosta sperimentale già operativa nelle prossime settimane. La giunta Basile ha dato il via libera alla contrattualizzazione di un terreno individuato a Rodia, che sarà utilizzato in via sperimentale come area di sosta durante il mese di agosto.

Un percorso avviato lo scorso anno, quando l’amministrazione aveva effettuato una ricognizione delle possibili aree da destinare ai parcheggi, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze del territorio e migliorare la gestione della viabilità nel periodo estivo.

“Lo avevamo annunciato, lo avevamo programmato e oggi passiamo alla fase operativa: un impegno assunto con i cittadini che diventa realtà attraverso un intervento concreto e immediatamente utile” – dice il sindaco Federico Basile.

Altri parcheggi

Approvati, inoltre, i Documenti di indirizzo alla progettazione per l’individuazione di ulteriori aree di sosta emergenziale lungo gli assi viari che collegano Santo Stefano Briga, Santo Stefano Medio e Contesse.

“La capacità di intervenire con immediatezza, programmando e realizzando soluzioni utili ai cittadini, è il segno di un’amministrazione sempre presente e vicina alle comunità. Continuiamo a dare risposte concrete ai territori, trasformando le esigenze emerse in interventi reali e rapidamente attuabili” – conclude Basile.

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