Bluferries, fino al 13 settembre nuovi collegamenti tra Messina Porto Storico e Villa San Giovanni

Trentadue corse giornaliere dal 15 luglio a supporto di viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva
Bluferries, società di FS Logistix del Gruppo FS, attiverà dal 15 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva.
In tutto sono 32 le corse giornaliere fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettante verso Messina Porto Storico che permetteranno in 30 minuti di traghettare nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli.
Le corse al Porto Storico si affiancano alle corse che ogni giorno collegano Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri, nella zona sud della città dello Stretto, in 50 minuti, 24 ore su 24. I nuovi orari saranno attivi sino al 13 settembre 2026.
Avete pubblicato la notizia. Ma Google Maps indirizza i veicoli agli approdi Caronte Tourist. Occorre un intervento delle autorità per dividere e indirizzare chi deve traghettare. Cmq in assenza di interventi chi se ne rende conto utilizzando le navi di Blue ferries evita le file
ccccezzzziuuuunali sarebbe una delle tantissime cose buone e giuste per Messina tutto l’anno, no un contentino solo Estivo
Perché si deve sempre attendere l’estate inoltrata per ripristinare i collegamenti dal porto storico. Cui prodest?