Bobcat si ribalta, grave operaio messinese. L’incidente sul lavoro a Reggio Calabria

Il 55enne è in rianimazione. E' impiegato per una ditta messinese che sta ristrutturando il lido comunale

Grave incidente sul lavoro il 31 luglio a Reggio Calabria, dove un operaio di Messina è rimasto ferito mentre lavorata al lido comunale. Il 55enne si trova ricoverato in ospedale, in prognosi riservata. L’uomo era alla guida di un bobcat che si è ribaltato, all’interno del lido, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

La Procura reggina ha avviato una inchiesta affidata al sostituto procuratore Marco De Pasquale, dopo l’intervento della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi sul posto. Sequestrati il bobcat e i dispositivi di sicurezza del cantiere, che saranno analizzati dalla Scientifica.

L’operaio ferito è dipendente di una ditta di Messina a lavoro per il comune di Reggio Calabria.

(in foto: bobcat impiegato per la pulizia delle spiagge comunali, diverso da quello relativo all’incidente. Foto tratta dal profilo del sindaco Giuseppe Falcomatà)