Bonifica al Vascone, “la carcassa di un intero pescespada e tanta spazzatura”

Messina. L'assessore Finocchiaro racconta l'intervento necessario prima di far ripartire i lavori di riqualificazione: "Un'area inquinata dagli zozzoni"

MESSINA – I lavori di riqualificazione del mercato Vascone sono tra i più attesi. E più volte il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, ha auspicato che finalmente partissero. Ma sottolinea l’assessore con delega ai mercati Massimo Finocchiaro: “Tutti abbiamo interesse che si proceda con celerità. Ma spesso si sottovalutano gli intoppi che possono nascere. Ad esempio, in questo periodo, abbiamo dovuto incaricare una ditta per la bonifica della zona, al Vascone, perché qualcuno ha abbandonato un intero pescespada che in breve tempo è marcito. In più, abbiamo trovato tanta spazzatura. Una situazione igienico-sanitaria davvero difficile. Pur avendo bonificato più volte le aree in questione, gli zozzoni buttano in continuazione l’immondizia. Una volta fatta la bonifica, l’impresa può ripartire, dopo essersi occupata in precedenza del tetto”.

