Brindisi, la 41enne messinese Sandra Manfrè si è tolta la vita in Questura

La donna, vice questore aggiunto, era originaria di Lipari

Il vice questore aggiunto della Polizia Sandra Manfrè, 41enne originaria di Lipari, si è suicidata nel suo ufficio in Questura a Brindisi. La tragedia nella mattinata del 4 agosto. Per togliersi la vita la donna, che era vice dirigente della squadra mobile, ha utilizzato la pistola d’ordinanza. Secondo quanto raccontato dai colleghi e apparso anche sui media nazionali, era appena rientrata a casa dopo alcuni giorni in ferie alle Isole Eolie con la famiglia. Lascia il marito, anche lui in polizia, e una figlia piccola.