Brindisi-Messina. Modica: “Un importante passo avanti, era una partita insidiosa”

Per la prima volta si sbilancia sui playoff il tecnico peloritano: "Arriviamo a 42 punti, poi potremo vivere e sognare i playoff"

BRINDISI – L’allenatore del Messina Giacomo Modica così nel post partita: “È una vittoria importante, ma dobbiamo stare tranquilli. Abbiamo fatto un importante passo avanti, se c’abbiamo la possibilità di portare a casa altri tre punti poi possiamo cominciare a vivere e sognare i playoff. In questo momento prendo per buona la prestazione della squadra, i tre punti sono importanti perché era una partita molto insidiosa, uno spartiacque prima di Crotone-Benevento-Latina per noi e dovevamo fare la gara da grande squadra un po’ come fatto nelle ultime settimane. Il gruppo è sano e io sono orgoglioso di allenarli, specie per quanto abbiamo sofferto in stagione e ora stiamo raccogliendo i frutti, non hanno mai lesinato impegno e dedizione”.

Il Messina adesso può cominciare a guardare seriamente ai playoff: “Arriviamo a 42 punti e poi visto che è una squadra che viaggia in piena sintonia, armonia e voglia di giocare e vuole divertirsi, se dovesse arrivare la ciliegina sulla torta non sarebbe certamente una cosa brutta. Il capolavoro lo faremo quando arriviamo a 42 punti, negli ultimi anni la società ha avuto difficoltà a salvarsi, sembra alla fine del campionato, e la salvezza anticipata sarebbe un grande risultato quest’anno. Non siamo sazi, abbiamo voglia di divertirci e possiamo rompere le scatole ad altre squadre. In vista delle prossime partite ho fatto anche delle scelte nell’undici titolare diverse e adesso penseremo al Crotone e poi via via alle altre”.

Fonte RadioAmore