Brucia sterpaglia nell’area della macchia mediterranea, denunciato

È stato sorpreso in una contrada di Tusa dai carabinieri

TUSA – Reato d’incendio boschivo. Un 62enne è stato sorpreso dai carabinieri, sabato 22 marzo, mentre bruciava un cumulo di sterpaglia, in una contrada di Tusa, in un’area caratterizzata dalla “macchia mediterranea”. Ovvero una formazione vegetale arbustiva che garantisce uno dei principali ecosistemi mediterranei.

In particolare, nel corso di un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione di incendi dolosi, anche in considerazione delle forti raffiche di vento di scirocco degli ultimi giorni, i carabinieri hanno notato un principio d’incendio provenire da una zona rurale. Zona coperta da macchia mediterranea, nella contrada Tardara di Tusa. L’intervento ha consentito di individuare il 62enne, sorpreso sul posto mentre tentava di alimentare le fiamme. Fiamme sedate dai militari. I danni per l’ambiente avrebbero potuto essere peggiori.

I militari hanno perquisito l’autovettura dell’uomo e hanno trovato e sequestrato accendini e della carta presumibilmente utilizzati per appiccare i focolai.

Il 62enne, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è stato denunciato.