Buon primo test per il Castanea Basket contro la Peppino Cocuzza Milazzo

MESSINA – Dopo settimane di preparazione il Castanea Basket ha avuto ieri sera la prima occasione per testare il lavoro fin qui svolto. Al PalaRitiro i gialloviola hanno ospitato la formazione del Peppino Cocuzza-Basket Milazzo, iscritta in Serie C, nella prima delle amichevoli che seguiranno e nonostante il punteggio conti poco hanno prevalso 100-74. Si sono giocati quattro quarti azzerando il punteggio ogni dieci minuti, ma la formazione di coach Cavalieri ha sempre superato quota venti punti nei quattro quarti disputati.

Per il Castanea seguiranno altre amichevoli in vista dell’esordio stagionale in Serie B Interregionale previsto per il 29 settembre, una sfida caldissima visto che giocheranno in casa del Barcellona Basket 4.0 nel primo dei tanti derby stagionali che seguiranno. Prima di arrivare a questo appuntamento il 18 settembre la società del factotum Frisenda si presenterà ufficialmente alla città in una conferenza stampa a Palazzo Zanca.

La partita di venerdì sera ha già dato buone indicazioni mostrando una squadra in buona condizione fisica capace di correre per tutti e quaranta minuti. Tanta corsa quando c’era da attaccare il canestro o pressare alto l’avversario, una squadra molto fisica che si fa rispettare anche in difesa. I più utilizzati in campo sono stati il capitano Bellomo e Roberto, che si è messo in luce terminando l’allenamento congiunto da top scorer con 25 punti di cui cinque triple. In doppia cifra anche l’australiano Babb e Boccasavia, mentre dominano sotto il ferro Valente e Angarica rispettivamente con 9 e 8 rimbalzi.

Coach Cavalieri ha comunque mandato sul parquet tutti i cestisti a sua disposizione entro la fine dell’allenamento. I gialloviola hanno mostrato buona capacità di combinare tra loro e quando non potevano arrivare a canestro provavano, trovandola, la soluzione dall’arco. Al termine del test dieci triple a segno, un’arma in più di cui aveva accennato il capitano Bellomo. Non è comunque al completo il roster perché nei prossimi giorni potrebbe ancora arrivare a Messina un cestista straniero a rinforzare le fila del Castanea.

