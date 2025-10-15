 Bus Atm Messina - Villafranca, accolto ricorso del Comune: riprende il collegamento

Redazione

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 19:44

Già da domani riprenderanno le corse

MESSINA – A seguito di ricorso presentato dal Comune di Messina presso il Tar di Catania, la giustizia amministrativa ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento adottato nella giornata di ieri della Regione Sicilia. Atm comunica che pertanto, già da domani, giovedì 16  ottobre, riprenderà regolarmente il consueto collegamento con il Comune di Villafranca Tirrena. “Atm – si legge in una nota – accoglie con estrema soddisfazione la pronuncia dei Giudici Amministrativi, ribadendo la correttezza del proprio operato a tutela degli interessi della collettività”.

